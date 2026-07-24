CAS julgará em outubro recurso de Senegal contra perda do título da Copa Africana de Nações

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou nesta sexta-feira que avaliará, no dia 8 de outubro, o recurso de Senegal, que tenta reaver o título da Copa Africana de Nações. Em 18 de janeiro deste ano, os senegaleses venceram o Marrocos por 1 a 0, mas tiveram a conquista revogada por terem abandonado o campo durante o duelo.

O Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) atendeu, em março, a um recurso da Federação Marroquina de Futebol, anfitriã do torneio, que utilizou os artigos 82 e 84 do regulamento, os quais proíbem que as equipes deixem o gramado durante uma partida. A decisão acabou revertendo o resultado para 3 a 0 a favor do Marrocos, que foi declarado campeão.

Revoltada com a situação, a Federação Senegalesa de Futebol contestou. O caso será analisado pelo CAS em Lausanne, na Suíça, com portas fechadas. A entidade já confirmou que a sentença oficial não será divulgada no mesmo dia.

Em um caótico e apoteótico jogo disputado no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital marroquina, as duas equipes protagonizaram um embate marcado por muitas polêmicas de arbitragem, tendo como personagem principal Jean-Jacques Ndala, árbitro da Republica Democrática do Congo.

As confusões começaram após a anulação de um gol senegalês. Na sequência, já nos acréscimos, um discutível pênalti foi marcado para os donos da casa, o que revoltou a delegação de Senegal, que chegou a deixar o campo e só retornou graças ao atacante Sadio Mané, que foi ao vestiário convencer os companheiros.

De volta às quatro linhas, Brahim Diaz bateu de cavadinha, facilitando a defesa do experiente goleiro Edouard Mendy e levando a final para a prorrogação. No tempo extra, em um contra-ataque, Pape Gueye acertou um chutaço para vencer Yassine Bono e decretar o triunfo no gramado em Rabat. Após o confronto, a batalha seguiu nos bastidores, com reclamações e representações na Justiça.