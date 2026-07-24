Rafael Leão treina no CT do Corinthians e conversa com Fernando Diniz: 'À vontade'

O Corinthians recebeu visita ilustre na semana: o atacante Rafael Leão, que disputou a Copa do Mundo com a seleção de Portugal, treinou no CT Joaquim Grava. O momento foi registrado pelo clube nas redes sociais nesta sexta-feira, mas não indica que ele será um novo reforço.

O atleta passa férias no Brasil antes do retorno ao Milan, que o autorizou a realizar as atividades em São Paulo, para a próxima temporada europeia. Além das atividades físicas e com bola, ele ainda encontrou-se com o diretor executivo de Futebol, Marcelo Paz, que o presenteou com uma camisa.

"Temos aqui, não sei se é o número da sua preferência. Fica a nossa lembrança e gratidão por ter estado aqui conosco", disse o dirigente a Rafael Leão, que ganhou um uniforme com o número 10 estampado.

As filmagens registram também o cumprimento de vários jogadores do elenco do Corinthians ao atacante e algumas conversas com o treinador, Fernando Diniz. De acordo com o clube paulista, a visita foi para manter a forma física enquanto ele segue suas férias após a Copa do Mundo.

Antes da divulgação, Rafael Leão já havia 'antecipado' os treinos em participação no podcast Podpah. Apesar de seu destino ser o retorno ao Milan para os próximos anos, não descartou jogar no futebol do Brasil algum dia.

"Me deixaram à vontade lá", revelou o jogador, que elogiou a estrutura alvinegra na sequência. "Gostei do Corinthians, no sentido das pessoas de lá terem sido legais comigo. As instalações também foram muito boas para manter a forma", continuou.

"Um dia, sim, talvez (jogaria no Brasil). Me identifico muito com a cultura, com as pessoas e o clima", afirmou Rafael Leão, de 27 anos.

Não é a primeira vez que o atacante 'flerta' com o futebol nacional. Em 2024, após a disputa da Eurocopa, ele apareceu nas redes sociais com uma sequência de publicações vestindo a camisa do Flamengo. Os rubro-negros, claro, trataram de o 'convocar' para atuar pelo clube.

Em 2026, Rafael Leão disputou sua segunda Copa do Mundo com Portugal. Ele marcou um gol e deu uma assistência na campanha que encerrou nas oitavas, quando sua seleção foi eliminada para a Espanha. Na edição de 2022, balançou a rede duas vezes em cinco partidas, alcançando as quartas de final, em que perdeu para Marrocos.