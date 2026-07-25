Em alta no Brasileirão, Athletico-PR recebe o pressionado Internacional na Arena da Baixada

Em momentos completamente distintos na temporada, Athletico-PR e Internacional medem forças neste sábado, às 18h30, na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por três vitórias consecutivas, o Furacão tenta confirmar o bom primeiro turno para seguir entre os primeiros colocados. Já o Colorado busca reagir após a derrota em casa para o Cruzeiro e se afastar da parte de baixo da tabela.

A equipe paranaense chega em alta após vencer fora de casa o São Paulo por 2 a 1, de virada, e ocupa a terceira colocação, com 33 pontos, atrás apenas de Palmeiras (44) e Flamengo (37). Do outro lado, o Internacional tenta virar a chave depois do revés por 2 a 1 no Beira-Rio e aparece em 14º lugar, com 21 pontos, ainda bem próximo da zona de rebaixamento.

Além da boa fase, o Athletico conta com um retrospecto amplamente favorável diante do adversário em Curitiba. O Furacão não perde para o Internacional como mandante pelo Brasileirão desde 2015. De lá para cá, foram seis vitórias e três empates. Em resumo, o time gaúcho virou freguês.

Para o confronto, o técnico Odair Hellmann deve contar com a volta do lateral Benavídez, preservado na última rodada por conta de dores no joelho. Em contrapartida, o zagueiro Arthur Dias está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Zapelli, que se recupera de uma entorse no tornozelo, segue como desfalque. A tendência é que Terán assuma a vaga na defesa.

"Precisamos manter o nível de competitividade que a equipe vem apresentando. Sabemos da qualidade do Internacional, mas queremos fazer valer o nosso mando de campo e dar sequência a esse momento positivo", disse Odair.

No lado colorado, Paulo Pezzolano ainda convive com problemas para escalar a equipe. Rochet segue como dúvida por conta de uma lombalgia, enquanto Benjamin, Thiago Maia e João Victor continuam em tratamento de lesões. Expulso na derrota para o Cruzeiro, Victor Gabriel cumpre suspensão e desfalca a defesa.

"Temos que reagir rapidamente. O Campeonato Brasileiro exige regularidade, e sabemos da dificuldade que é enfrentar o Athletico na casa deles. Precisamos competir em alto nível durante os 90 minutos", afirmou Pezzolano.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X INTERNACIONAL

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez (Gilberto), Terán, Aguirre, Esquivel e Claudinho; Jadson, Luiz Gustavo, Mendoza e Leozinho; Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

INTERNACIONAL - Anthoni; Félix Torres, Mercado e Maripán; Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero, Alerrandro e Vitinho. Técnico: Paulo Pezzolano.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira Lima (PE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).