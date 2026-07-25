Neymar reforça o Santos após Copa do Mundo frustrada em busca de vingança contra a Chapecoense

O Santos largou no Brasileirão com uma escalação bem diferente da que utilizará nesta sábado na abertura do segundo turno. Naquele longínquo 28 de janeiro, a expectativa era grande diante de uma Chapecoense em crise. Mesmo sem Neymar, imaginava-se um triunfo na Arena Condá. O que se viu foi uma apresentação bem ruim e dolorosa e impiedosa derrota por 4 a 2. Com seu astro de volta após Copa do Mundo para se esquecer, a equipe recebe os lanternas catarinenses às 18h30, na Vila Belmiro, sob clima de revanche e tentando embalar na temporada.

Neymar não defende o Santos desde o dia 17 de maio, na Neo Química Arena, em amarga derrota por 3 a 0 para o Coritiba que quase custa sua ida à Copa do Mundo por causa de lesão na panturrilha. O problema o fez participar de apenas duas partidas em solo norte-americana, ambos entrando no fim e pouco aparecendo - até fez o gol de honra em penalidade contra a Noruega na queda nas oitavas de final.

O astro voltou, ganhou dias para se preparar fisicamente, se envolveu em polêmica ao jogar pôquer enquanto o time atuava nos playoffs da Copa Sul-Americana e agora, em campo, busca a paz que tanto necessita após dias turbulentos, assim como busca dar paz à equipe.

Superar um rival que somou somente nove pontos no Brasileirão (o único triunfo foi na estreia diante dos santistas) e já nada de braçadas rumo à Série B é obrigação. Mais que isso, atuar com excelência se faz necessário. A sequência de jogos parece perfeita para Neymar deixar as críticas/desconfianças para trás. Cuca vem destacando a evolução do time e conta com o astro por um futebol mais vistoso e triunfante.

"Confirmo Neymar sábado. Ele ficou uns dias sem jogar depois da Copa, retornou, fortaleceu bem e treinou com o grupo. Agora vamos ter quatro jogos em dez dias e precisamos de todo o elenco bem preparado", disse o técnico após a goleada de 4 a 1 sobre o Universidad Central, da Venezuela, já prevendo a manutenção do bom futebol.

"A goleada nos enche de confiança, mas temos de ter os pés no chão. O Santos está jogando bem faz tempo", destacou o treinador, garantindo que a equipe jogará com a mesma determinação e vontade nas três competições em que está. Além do Brasileirão, no qual ainda busca respiro contra a queda, o time faz o duelo de volta com os venezuelanos, na terça-feira, depois encara o Remo duas vezes pelas oitavas da Copa do Brasil (dia 1º de agosto na Vila e no dia 4 em Belém).

Mesmo sob chuva e frio, Neymar treinou forte nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, mostrando disposição pelo retorno. Após conversar bastante com Cuca, o astro correu, se movimentou e bateu bola com o amigo Gabigol, que também deve reforçar a equipe na Vila Belmiro, assim como Igor Vinícius, Willian Arão e João Schmidt.

Com 21 pontos após 19 rodadas (foram duras oito derrotas), o Santos ocupa a 15ª colocação e precisa de um segundo turno bem melhor para evitar chegar ao fim da temporada sob risco do rebaixamento. A distância para o Vasco, primeiro na zona de queda, é de somente um ponto e a missão é não desperdiçar pontos em seus jogos caseiros.

Vindo de humilhante derrota por 4 a 0 diante do Flamengo na Arena Condá e sem ganhar desde a estreia, o chapecoense deve contar com a estreia de Bruno Tubarão na lateral-direita para tentar frear a empolgação santista.

O técnico Rafael Lacerda vem rodando o elenco em busca de uma equipe mais segura e ainda pode mexer no meio-campo para tentar surpreender o Santos mais uma vez na atual edição. A ideia é encontrar uma maneira para a bola chegar no trio ofensivo formado por Ênio, Marcinho e Bolasie.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CHAPECOENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; Willian Arão (OLiva), Gabriel Bontempo, Rolheiser e Barreasl; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

CHAPECOENSE - Matheus Aurélio; Bruno Tubarão (Everton), Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David (Bruno Matias) e Giovanni Augusto (Max Alves); Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (BA).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR - SporTV e Première.