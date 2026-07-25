Seleção feminina vence a Itália no tie-break e vai à final da Liga das Nações de Vôlei

O Brasil começou a manhã deste sábado, dia 25, com vitória na Liga das Nações de Vôlei Feminino. As comandadas de José Roberto Guimarães ganharam da Itália no tie-break, por 3 sets a 2, parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/5 e 15/12.

A seleção brasileira enfrentou ninguém menos que as atuais campeãs olímpicas, mundiais e da liga, valendo vaga na decisão da VNL. E, como não poderia deixar de ser, foi com muita emoção. O Brasil foi corajoso e chegou a abrir boa vantagem, mas a Itália, que forçou o último set, conseguiu recuperar a diferença e o jogo voltou a ficar tenso nos pontos finais.

Depois de muita disputa, o Brasil contou com belos pontos de Rosamaria e Ana Cristina para colocar 13 a 11 no último e decisivo set. O 14º ponto veio com um belo bloqueio, fazendo a bola morrer no fundo da quadra italiana. A Itália respondeu com Egonu, mas Ana Cristina botou números finais na partida, fazendo o Brasil chegar à final da VNL.

O Brasil espera por Turquia ou China, que se enfrentam também na manhã deste sábado.