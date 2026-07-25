F1: veja o grid de largada do GP da Hungria com Norris na pole e Bortoleto em 14º

O atual campeão da Fórmula 1 reviveu os grandes momentos da temporada e conseguiu a pole position no GP da Hungria. Lando Norris, da McLaren, se aproveitou de um erro de Max Verstappen nos momentos finais do Q3 e conquistou a 17ª pole da carreira. Ele foi seguido pelos pilotos da Ferrari: Lewis Hamilton em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

Gabriel Bortoleto não repetiu o desempenho dos últimos treinos classificatórios e ficou distante da zona de pontuação. O brasileiro teve problemas logo no Q1, com uma volta deletada e problemas no carro. E, no Q2, sofreu com a bandeira amarela e teve apenas uma oportunidade para entrar na zona de classificação ao Q3. Ele largará na 14ª posição no grid e precisará de uma boa recuperação no GP para pontuar pela terceira vez consecutiva.

Quem não viveu uma das melhores manhãs foram os pilotos da Mercedes, que tiveram desempenho muito abaixo do esperado. Tanto Kimi Antonelli quanto George Russell não fizeram o melhor tempo em nenhuma das etapas e ficaram distante do pole, diferente do que ocorreu em toda a temporada, sempre com um dos pilotos tomando a dianteira.

ALONSO VAI AO Q2 PELA PRIMEIRA VEZ EM 2026

No Q1, Lando Norris repetiu o bom desempenho do TL3 e começou disparando com o melhor tempo. O piloto da McLaren rapidamente garantiu a classificação para o Q2, com 1min18s277. O mesmo ocorreu com Max Verstappen, da Red Bull, que sobrou na pista e fez um dos melhores tempos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, enfrentou alguns problemas durante o classificatório. A sua primeira volta foi deletada pela organização da prova por ultrapassar os limites do circuito. O carro apresentou um problema e precisou de ajustes nos boxes antes de fazer uma última tentativa. Apesar das adversidades, o osasquense conseguiu completar a volta e passou com o 10º melhor tempo.

Quem surpreendeu foram os pilotos da Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll, que receberam 16 atualizações no veículo em relação ao último GP e conseguiram melhorar consideravelmente em relação a toda temporada. O espanhol conseguiu passar para o Q2 pela primeira vez na temporada com a 16ª posição. O canadense não passou e ficou com a 20ª posição.

Os eliminados no Q1 foram: Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Valttieri Bottas (Cadillac) e Sérgio Pérez (Cadillac).

BORTOLETO FAZ TREINO ABAIXO DO ESPERADO E É ELIMINADO NO Q2

Em uma manhã bem conturbada, o brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar ao Q2 e ficou apenas com a 14ª colocação. O piloto da Audi tinha a possibilidade de garantir a classificação logo no início da etapa, mas uma bandeira amarela provocada por Isack Hadjar, da Red Bull, acabou prejudicando o paulista.

Na parte de cima da prova, Lando Norris fez o melhor tempo, com 1min17s456. Os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, fecharam com o segundo e terceiro melhor desempenho, respectivamente. Isack Hadjar, que rodou na caixa de brita, conseguiu a recuperação e fechou na quarta posição.

Cabe pontuar o desempenho abaixo do esperado dos dois pilotos da Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell, que ficaram apenas na frente de Nico Hulkenberg, da Audi. Já o bicampeão Fernando Alonso, que surpreendeu e conseguiu passar para a segunda etapa, ficou com a 16ª posição.

Os eliminados do Q2 foram: Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin)

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DA HUNGRIA NA FÓRMULA 1:

1. Lando Norris (ING/McLaren), 1min17s207

2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min17s219

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min17s445

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min17s479

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min17s684

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min17s725

7. George Russell (ING/Mercedes), 1min17s760

8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min17s856

9. Arvid Lindblad (ING/RB), 1min18s281

10. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min18s686

11. Liam Lawson (NZL/RB), 1min18s765

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min18s844

13. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min19s027

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min19s105

15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min19s734

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min19s808

17. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min20s233

18. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min20s621

19. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s658

20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min20s659

21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min20s886

22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min21s322