Barcelona confirma morte de trabalhador em obras do Spotify Camp Nou

Na manhã deste sábado (25), o Barcelona confirmou a morte de um trabalhador durante as obras de reforma do Spotify Camp Nou. Segundo a nota oficial emitida nas redes sociais, o acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (24) e a vítima teria 54 anos. O clube não informou mais detalhes do ocorrido.

Esse foi o primeiro acidente fatal desde que a reforma teve início, em 2023. Ainda na nota, a diretoria lamentou o ocorrido. "O FC Barcelona lamenta profundamente o falecimento do trabalhador que perdeu a vida ontem no acidente de trabalho ocorrido durante as obras de renovação do Spotify Camp Nou".

"O clube deseja suas mais sinceras condolências e estende apoio incondicional à famíia, amigos e colegas. O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, deseja transmitir pessoalmente suas condolências à família e se coloca à disposição em nome de todo o clube".

O histórico estádio do gigante espanhol está em reformas desde maio de 2023, com custo total estimado em 1,5 bilhão de euros (aproximadamente R$ 8,7 bilhões na cotação atual). Apesar da obra ainda não ter sido 100% concluída, o Barcelona voltou a mandar seus jogos no local em novembro do ano passado. A previsão de conclusão é apenas para o ano que vem, com a colocação da cobertura.

Entre as temporadas 2023/24 e 2024/25, o time profissional utilizou o Estádio Olímpico Lluís Companys, que pertence à prefeitura de Barcelona. A equipe de Hansi Flick realiza a pré-temporada neste momento e o calendário oficial começa apenas no dia 23 de agosto, diante do Elche, pela primeira rodada da La Liga, fora de casa.