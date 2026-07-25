Cacá será adquirido pelo Vitória e não volta ao Corinthians, confirma diretor da equipe baiana

Emprestado ao Vitória, o zagueiro Cacá não deve retornar ao Corinthians no final da temporada. Segundo o diretor de futebol do clube baiano, Sérgio Papelin, o zagueiro de 27 anos cumpriu as metas estabelecidas no contrato e será adquirido em definitivo pela equipe.

"Vamos alinhar com o Corinthians só o modelo de pagamento, como é que vai ser feito. Já é uma contratação que nós vamos ter que acertar de qualquer jeito, porque cumpriu as metas estabelecidas", disse o dirigente em entrevista ao canal Canto Rubro-Negro.

O Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do defensor e a venda gira em torno de R$ 15 milhões, segundo informações do portal Meu Timão. A quantia pode ser um alívio nas contas do clube, que sofre, simultaneamente, com três transfer ban. Lembrando que um deles foi derrubado nesta sexta-feira (24), após pagamento de multa disciplinar.

Além disso, desde que chegou ao clube paulista, em março de 2024, o zagueiro não manteve a regularidade e nunca conseguiu ser titular absoluto da equipe. Ele fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil no ano passado.

Ele chegou ao clube por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão. E o Corinthians pagou 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 24 milhões, na época da negociação) pela compra em definitivo do atleta em janeiro do ano passado.