Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam à final de duplas mistas em São José dos Campos

Os mesa-tenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançaram à final das duplas mistas do WTT Star Contender São José dos Campos 2026. Os brasileiros venceram a parceria formada por Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 a 1, parciais de 11/1, 11/7/, 10/12 e 11/9.

Na decisão neste domingo, Bruna Takahashi e Calderano enfrentam Togami Shinsuke e Odo Satsuki, do Japão, que venceram Wong Chin Ting e Doo Hoi Kem, também de Hong Komg, por 3 a 1 (11/7, 11/5, 9/11 e 11/8).

Segunda do ranking mundial e cabeça de chave número um da competição, os brasileiros começaram a semifinal de maneira arrasador, marcando 11 a 1 e 11 a 7 nos dois primeiros games. Os adversários esboçaram uma reação na terceira parcial e venceram por 12 a 10.

O quarto game também foi equilibrado, mas a parceria brasileira foi mais consistente no final, fechou em 11 a 9 e selou a classificação para a decisão do torneio no interior de São Paulo.

Apesar de a prioridade de ambos ser a disputa em simples, Calderano e Bruna Takahashi estão em uma temporada de resultados expressivos em duplas. Foram campeões no Smash de Cingapura em março e caíram nas semifinais do Smash dos EUA, em julho. Na hierarquia do tênis de mesa, os Smashs só perdem em importância para os Mundiais e as Copas do Mundo.