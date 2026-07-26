Parceria de sucesso vira rivalidade

Artur Jorge e Franclim Carvalho entraram juntos para a história do Botafogo em 2024 e voltam a se encontrar meses depois de encerrarem uma parceria de quatro anos e meio. Agora de lados opostos, os técnicos portugueses colocam em prática a popular expressão 'amigos amigos, negócios à parte' na partida entre Cruzeiro e Glorioso, hoje, às 16h, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão.

"Uma comissão com muita qualidade, que são meus amigos. Obviamente, a quem eu desejo sucesso, exceto quando jogarem contra mim, que é o caso de domingo (risos)", projetou o comandante do Alvinegro.

Antes de os portugueses chegarem ao futebol brasileiro, em 2024, eles se encontraram pela primeira vez nas divisões de base do Braga. A parceria durou quase duas temporadas, entre 2018 e 2020, até que o atual técnico do Fogão foi trabalhar no Belenenses, também de Portugal, enquanto o amigo seguiu para o sub-23. Eles se reencontraram no meio de 2022, quando Artur assumiu a equipe profissional do Braga.

Foram mais duas temporadas até os dois serem contratados pelo Botafogo. A dupla fez sucesso ao conquistar a Libertadores, inclusive com participação importante de Franclim Carvalho, flagrado pela transmissão de TV conversando com Artur Jorge e sugerindo novo posicionamento do time após a expulsão de Gregore, no início da final.

Os dois ainda levantaram o troféu do Brasileirão antes de irem para o Al Rayyan, do Catar, em 2025. A parceria podia ser reeditada no Cruzeiro, mas o então auxiliar não aceitou o convite porque queria seguir com a carreira como técnico, sendo contratado pouco depois pelo Botafogo.