Hoje vai chover gols!

Fluminense e Grêmio voltam a se enfrentar logo mais, às 18h30, na Arena do Grêmio, carregando um retrospecto recente que costuma reservar emoção do início ao fim. Neste século, o duelo já protagonizou quatro partidas com seis ou mais gols, além de confrontos marcantes pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores. O histórico reforça a expectativa de mais um jogo movimentado em Porto Alegre.

Desde 2001, os clubes já se enfrentaram em diferentes ocasiões com placares elásticos, como o 5 a 4 de virada para o Time de Guerreiros em 2019; o 5 a 4 para o Fluzão em 2011, com quatro gols de Fred; e o 4 a 4 em 2006. Houve ainda o 2 a 2 pelas oitavas de final da Libertadores de 2024, resultado que classificou o Tricolor das Laranjeiras nos pênaltis.

O cenário favorece um Fluminense que segue entre os ataques mais produtivos do Campeonato Brasileiro, com 29 gols marcados. Se a artilharia inspira confiança, a defesa tricolor busca dar um passo à frente justamente com a reestreia oficial de Thiago Silva.