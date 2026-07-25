Calderano vence o 31º do mundo com facilidade e avança à semi em São José dos Campos

O brasileiro Hugo Calderano deu mais um passo para manter sua hegemonia em casa. Após conquistar os títulos de 2024 no Rio de Janeiro e do ano passado em Foz do Iguaçu, o número oito do ranking mundial se classificou neste sábado para as semifinais do WTT Contender São José dos Campos ao vencer o sul-coreano Oh Junsung, 31º do mundo, por 3 a 0 (11/9, 11/6 e 11/4).

O rival do brasileiro por uma vaga na decisão no interior de São Paulo neste domingo será o japonês Yukiya Uda, 26º do ranking, que derrotou o esloveno Darko Jorgic, 16º, por 3 a 0 (11/4, 11/7 e 11/6). A final também acontece neste domingo

O primeiro game contra o rival de 20 anos foi bastante equilibrado. Após empate em 8 a 8, o brasileiro abriu dois pontos de vantagem com seu saque e teve dois set points. Calderando desperdiçou o primeiro, mas no segundo fez 11 a 9 para comemoração da torcida.

O brasileiro teve um começo de segundo game mais tranquilo e abriu 5 a 1, depois só precisou administrar a vantagem para fechar em 11 a 6 e abrir 2 a 0. O terceiro game foi o mais tranquilo para o mesa-tenista de 30 anos, cabeça de chave número um do torneio, que fez 11 a 4.

Além da semifinal e uma eventual final em simples, Hugo Calderano também disputa a decisão de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Eles enfrentam os japoneses Togami Shinsuke e Odo Satsuki.