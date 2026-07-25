Athletico-PR aproveita erros do Inter, vence a quarta seguida e segue em 3º no Brasileirão

Bastaram dois vacilos do Internacional para o Athletico-PR construir uma vitória contundente. Letal na Arena da Baixada, o time paranaense fez 2 a 0 neste sábado, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, manteve-se entre os protagonistas da competição e aumentou a crise dos gaúchos.
Primeiro Leozinho desarmou Juninho e abriu o placar na primeira etapa, enquanto Viveros aproveitou o péssimo recuo de Félix Torres para Anthony decretar a vitória. Foi a quarta vitória seguida do time paranaense, que segue na terceira colocação, com 36 pontos, próximo ao Flamengo, que ainda atua na rodada. Já o Internacional conheceu sua quarta derrota consecutiva, se mantendo com 21 pontos e podendo terminar a rodada na beira da zona de rebaixamento.
O duelo deste sábado foi um dos que marcaram a inauguração do impedimento semiautomático no futebol brasileiro. Além do confronto na Arena da Baixada, Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro, e Vasco x Mirassol, em São Januário, também contaram com a novidade tecnológica.
O Athletico-PR agora tem pela frente o Corinthians, na quinta-feira, às 19h30, na Neo Química Arena, na capital paulista. Na quarta-feira, o Internacional recebe o Flamengo, às 19h30, na Arena Beira Rio, no Rio Grande do Sul.
Com as escalações espelhadas com três zagueiros, as duas equipes conseguiram espaços pelos lados do campo nos primeiros minutos. Em contra-ataque, o Internacional foi quem deu as cartas primeiro, em cruzamento de Vitinho, que quase enganou Santos, que desviou a bola antes dela pegar no travessão. Na resposta, Leozinho recebeu cruzamento na área, mas pegou mal na bola.
Com o passar do tempo, a dupla abusou dos erros, desperdiçando chances promissoras de ataque. Quando acertou o pé, Bernabéi obrigou boa defesa de Santos. Quando o empate parecia ser o resultado final da primeira etapa, Juninho falhou na saída de bola e foi desarmado por Leozinho. O atacante tabelou com Viveros, invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar, aos 45 minutos.
O duelo retornou do intervalo mais cadenciado. O ritmo morno deu espaço para mais um erro da defesa do Internacional, novamente aproveitado pelo Athletico. Felix Torres recuou mal para Anthoni, Viveros apareceu de surpresa para completar para as redes com o gol vazio, aos 14. O time gaúcho até teve uma boa chance de reagir, mas abusou do preciosismo e perdeu o gol com Aguirre.
Com dois de vantagem, o time da casa se permitiu baixar as linhas, deixando a bola com o adversário, enquanto ficou na espreita pelos contra-ataques. Mesmo com mais posse de bola, o Internacional apareceu com mais frequência no ataque, mas nas poucas chances que conseguiu finalizar, Santos brilhou com boas intervenções. Na reta final, o Athletico voltou a ter o controle da posse e administrou a vitória até o apito final.
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR 2 X 0 INTERNACIONAL
ATHLETICO-PR - Santos; Terán, Aguirre e Esquível; Gilberto (Benavídez), Luiz Gustavo, Jadson (Portilla) e Claudinho; Mendoza (João Cruz), Viveros e Leozinho (Isaac). Técnico: Odair Hellmann.
INTERNACIONAL - Anthoni; Félix Torres (Bruno Henrique), Maripán e Juninho; Vitinho, Villagra (João Bezerra), Bruno Gomes, Bernabei e Matheus Bahia (Aguirre); Carbonero e Alerrandro (Alan Patrick). Técnico: Paulo Pezzolano.
GOLS - Leozinho, aos 45 minutos do primeiro tempo. Viveros, aos 12 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
RENDA - R$ 1.324.695,00
PÚBLICO - 27.592 torcedores.
LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).