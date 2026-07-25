Cuca admite que possibilidade de rebaixamento é realidade no Santos: 'Preocupa e muito'

O técnico do Santos, Cuca, reconheceu que o empate em 2 a 2 com a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, neste sábado na Vila Belmiro "era um jogo para ter vencido". "Não podia de forma alguma ter deixado escapar os pontos que escaparam", afirmou o treinador, ressaltando que mesmo com 21 finalizações o time deixou a desejar.

Único time a perder da Chapecoense, que tem apenas 10 pontos e vinha de uma derrota por goleada (4 a 0) para o Flamengto na Arena Condá, até agora no Brasileirão, o Santos soma 22 pontos e perdeu a chance de melhorar a posição na tabela.

Pelo desempenho do time e classificação no Brasileiro, a possibilidade de rebaixamento é uma realidade no Santos, na avaliação de Cuca. "Claro que preocupa. Faltam 18 jogos e temos que fazer 23 pontos pelo menos. Preocupa e muito", declarou.

O treinador disse que os dois gols da Chapecoense nasceram em falhas de seu time e disse que "cada jogo é um aprendizado. "Dá pra salvar do rebaixamento. Tínhamos 1 a 0, não precisamos nos expor. Nos posicionamos mal em duas jogadas da linha de fundo do lado esquerdo. Falhamos duas vezes, mesmo sendo numericamente maiores que ele. Martelamos, conseguimos empatar. Mas o resultado foi muito ruim."

Após a apresentação ruim, o time santista agora foca a Copa Sul-Americana. O Santos goleou o Universidad Central na ida das oitavas de final por 4 a 1 e tem uma posição confortável para garantir a vaga no jogo de volta na terça-feira. A classificação acontece mesmo com derrota por dois gols de diferença.

Cuca lamentou a oscilação apresentada pela equipe. "Vencemos fora, goleada, e na hora de firmar, empatamos com gosto de derrota. Agora tem que firmar nos próximos jogos para comprovar", disse.