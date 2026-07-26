Criciúma defende a liderança na abertura do 2º turno da Série B

A 20ª rodada da Série B do Brasileiro, neste domingo (26), dá a largada oficial para o segundo turno. Estão previstos quatro confrontos de opostos envolvendo times das duas pontas da tabela, com o líder Criciúma buscando consolidar a vantagem no topo enquanto Ceará, Londrina e América-MG tentam iniciar reações contra o descenso.

O primeiro duelo de opostos vai acontecer justamente no estádio Heriberto Hulse, a partir das 16h, onde o líder Criciúma tenta se firmar ainda mais no topo da tabela diante do Náutico, que tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Com 39 pontos, o time catarinense vem de seis vitórias consecutivas e tem quatro de vantagem para o Operário-PR, segundo colocado. Do outro lado, com 24, os pernambucanos encerraram o primeiro turno com apenas quatro de vantagem para o Avaí, primeiro time no Z-4.

No mesmo horário, o estádio Primeiro de Maio também será palco na briga nas duas pontas da tabela, quando o São Bernardo recebe o Ceará. Enquanto os paulistas, com 27, tentam se aproximar do G-6, o time visitante, com 19, busca deixar, ao menos de maneira provisória, a zona de rebaixamento.

Isso só será possível caso o time cearense vença e o Londrina, que às 18h30 recebe o Novorizontino, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), não saia com os três pontos. O time paranaense tem 20 e é o primeiro fora do Z-4. Do outro lado, com 30, os visitantes abrem o G-6 e buscam se firmar na zona de playoffs.

A vaga no G-6, inclusive, será ameaçada no mesmo horário, quando o Goiás, com 29 pontos, visita o América-MG, na Arena Independência. O time mineiro, por outro lado, é o lanterna, com oito, e precisa vencer para tentar uma reação na Série B.

A rodada continua na segunda-feira (27), com mais três jogos, todos às 19h30. No estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO mede forças diante do Operário-PR, simultaneamente ao duelo entre Sport e Cuiabá, na Ilha do Retiro, e o embate entre CRB e Vila Nova, no Rei Pelé.

Na terça-feira (28), mais três jogos encerram oficialmente a rodada. Também às 19h30, a Ponte Preta recebe o Athletic-MG, no Moisés Lucarelli, no mesmo horário de Juventude e Avaí, no Alfredo Jaconi. Mais tarde, a partir das 21h35, é a vez do Fortaleza encarar o Botafogo-SP, na Arena Castelão. O time cearense demitiu, quinta-feira, o técnico Thiago Carpini, e ainda não definiu um substituto.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 20ª RODADA DA SÉRIE B:

Domingo (26)

16h

Criciúma-SC x Náutico-PE

São Bernardo-SP x Ceará

18h30

Londrina-PR x Novorizontino-SP

América-MG x Goiás

Segunda-feira (27)

19h30

CRB-AL x Vila Nova-GO

Sport-PE x Cuiabá-MT

Atlético-GO x Operário-PR

Terça-feira (28)

19h30

Juventude-RS x Avaí-SC

Ponte Preta-SP x Athletic-MG

21h35

Fortaleza-CE x Botafogo-SP