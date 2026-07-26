Red Bull Bragantino enfrenta Coritiba de olho no G-4 do Brasileirão

Em boa fase no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino inicia o segundo turno neste domingo, às 18h30, quando recebe o Coritiba no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 20ª rodada. O time paulista joga de olho no G-4, enquanto o adversário busca reabilitação após duas derrotas seguidas.

O Red Bull Bragantino está há quatro jogos invicto. Antes da parada para a Copa do Mundo, venceu Vitória (2 a 0), Vasco (3 a 0) e Internacional (3 a 1). No retorno, empatou por 1 a 1 com o Fluminense fora de casa. Com 30 pontos, está bem na briga por um posto no G-4 e volta a atuar como mandante.

No meio da semana, também empatou sem gols com o Sporting Cristal, no Peru, na ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. No meio da próxima semana vai decidir a vaga em casa. Jogando em Bragança Paulista, no Brasileirão, tem cinco vitórias, um empate e três derrotas, e busca o terceiro triunfo seguido.

O técnico Vagner Mancini terá dois problemas para montar a escalação. Isso porque o lateral-direito Agustin Sant'Anna e o volante Fabinho foram expulsos. Andres Hurtado deve ser o substituto na lateral, enquanto Fabinho era reserva. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, recuperado de uma virose, treinou normalmente e deve ser titular.

Após empatar com o Fluminense, Mancini elogiou a consistência do time após longa pausa. "Depois dessa parada da Copa do Mundo, o time voltou da mesma forma, lutando muito, bem organizado. Temos que extrair exatamente essa luta, essa dedicação do nosso time", destacou.

O Coritiba, por outro lado, vem de duas derrotas seguidas, mas diante dos líderes. Perdeu para o Flamengo, por 3 a 0, antes da parada, e para o Palmeiras, por 3 a 1, no retorno. Com 26 pontos, aparece no meio da tabela e tenta se manter distante da zona de rebaixamento. Como visitante, possui quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

O técnico Fernando Seabra também terá um desfalque certo porque o capitão Sebastián Gómez foi substituído por concussão na última quarta-feira, diante do Palmeiras. Assim, precisa ficar cinco dias sem jogar. Vini Paulista, que entrou em seu lugar, é o favorito para ser titular.

A boa notícia fica por conta do retorno de Pedro Rocha, que cumpriu suspensão e entra no lugar de Renato Marques. Lucas Ronier também pode ser novidade no setor, disputando vaga com Lavega.

Seabra falou sobre a disputa no time e que os jogos voltarão a fazer parte da análise. "Montamos o time com base no que aconteceu durante todo o período de treinamento. Agora os jogos também começam a entrar na avaliação. Isso faz parte do futebol."

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X CORITIBA

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Andres Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Vini Paulista e Josué; Lavega (Lucas Ronier), Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).