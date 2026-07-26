Cruzeiro tenta aumentar série invicta diante do Botafogo no Mineirão

Ostentando uma série invicta de nove jogos, três deles pelo Brasileirão, o Cruzeiro recebe o Botafogo neste domingo, às 16h, no Mineirão, num dos confrontos mais aguardados da 20ª rodada do Brasileirão. No momento, eles estão separados por apenas um ponto na tabela - 27 a 26 - e miram chegar à zona de classificação à Copa Libertadores.

O Cruzeiro chega embalado após estrear com vitória no retorno do calendário nacional depois da pausa para a Copa do Mundo. No meio de semana, venceu o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, resultado que reforçou o momento de evolução.

Já o Botafogo disputa sua terceira partida desde a retomada da temporada. Voltou com triunfo por 2 a 1 sobre o Santos, mas desperdiçou a oportunidade de entrar na zona de classificação continental ao empatar sem gols com o Vitória, ambos os jogos disputados no Engenhão.

A partida marca um reencontro entre Artur Jorge e Franclim Carvalho. O atual treinador do Cruzeiro conduziu o Botafogo aos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024, e teve Franclim, que hoje exerce a função de técnico do Botafogo, como seu auxiliar.

No time mineiro, o volante Lucas Romero está à disposição da comissão técnica após cumprir suspensão. O argentino deve fazer dupla com Lucas Silva e assumir a titularidade no lugar de Gerson, fora do jogo por conta do acúmulo de cartões amarelos. Outro desfalque de peso é Matheus Pereira, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O atacante Gabriel Pec, que sofreu uma fratura na tíbia da perna direita e precisará passar por uma cirurgia, é ausência pelo restante da temporada. Wanderson é o favorito para entrar em campo e formar o trio de ataque titular junto com Kaio Jorge e Sinisterra.

Artur Jorge analisou o crescimento da equipe na temporada e destacou que a intenção é seguir em melhorando a cada jogo. "Estamos recuperando o que foi perdido no início do campeonato. Eu quero e os jogadores também. Estamos em busca dos melhores lugares e entrar no Top-5, Top-6, buscar vaga direta na Libertadores. Teremos adversários competitivos e vamos tentar ultrapassá-los", disse o treinador.

O time carioca conta com um reforço importante. O zagueiro Nahuel Ferraresi está liberado para entrar em campo após cumprir suspensão na última rodada e deve assumir a titularidade no lugar de Marçal, formando a dupla de zaga titular ao lado de Justino.

O volante Danilo também é cotado para aparecer entre os titulares, após ter vivido a expectativa de ser negociado com o Palmeiras nas últimas semanas. Isso não vai mais acontecer, porque ele completou 13 jogos pelo Botafogo e não pode mais se transferir a outro clube da Série A.

Se o clube não quis negociá-lo com o time paulista, o jogador rejeitou ir para o Zenit, da Rússia. A proposta foi de 40 milhões de euros - perto de R$ 230 milhões - ao clube carioca e um salário anual de 6,5 milhões de euros, perto de R$ 3,6 milhões por mês.

O técnico Franclim Carvalho explicou que não vinha utilizando o atleta apenas por problemas físicos, despistando sobre uma possível saída para um rival nacional. Ele ainda comparou a situação com a de reforços anunciados pelo clube carioca. Danilo disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira e voltou a treinar só no início da semana.

"O Danilo estava disponível contra o Vitória, foi relacionado, entrou no jogo. Por que não jogou no início? Porque não tinha condição física, como o Lucas Monzón não tinha, como Paulinho não tem, como Gabriel Batista está atrás do Warleson nesse aspecto. Só, puro e simplesmente, pois o treinador tem decidido. As notícias que têm circulado nos últimos dias foram desrespeitosas com o Danilo e o Botafogo", criticou Franclim Carvalho.

O zagueiro Kaio Pantaleão, o volante Allan e o atacante Júnior Santos estão no departamento médico e são desfalques confirmados.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BOTAFOGO

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Henrique; Wanderson, Kaio Jorge e Sinisterra. Técnico: Artur Jorge.

BOTAFOGO - Warleson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Danilo (Medina) e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).