Pressionado, Remo recebe Vitória no Mangueirão em busca de reação no Brasileirão

Remo e Vitória se enfrentam neste domingo, às 19h30, no Mangueirão, em Belém, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paraense tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento, a equipe baiana chega embalada após somar um ponto contra o Botafogo e mira uma aproximação da parte de cima da tabela.

O Remo ocupa atualmente a vice-lanterna da competição, com 18 pontos, três a menos que o Grêmio, primeiro clube fora do Z-4. Vem de uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians e busca uma resposta diante da torcida para iniciar uma reação no segundo turno.

Do outro lado, o Vitória aparece em situação mais confortável. Após empatar sem gols com o Botafogo, no Rio, na última rodada, o Leão subiu para a 12ª colocação, com 25 pontos, e ainda mantém o objetivo de se aproximar da disputa por uma vaga nas competições continentais.

O duelo também marca o reencontro entre as equipes no Mangueirão. Remo e Vitória não se enfrentam em Belém desde 1994. Nos quatro confrontos realizados na capital paraense, o time da casa venceu duas vezes, enquanto os baianos conquistaram um triunfo.

Para a partida, o técnico do Remo, Léo Conde, terá pelo menos uma mudança confirmada na defesa. O zagueiro Marllon está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e será substituído por Léo Andrade. Além disso, o treinador pode promover outras alterações após a atuação abaixo do esperado na derrota para o Corinthians, em São Paulo.

"Precisamos entender o momento que estamos vivendo e ter equilíbrio para buscar a reação. Sabemos da nossa responsabilidade e precisamos apresentar uma postura diferente para voltar a somar pontos no campeonato", disse Condé.

No Vitória, Jair Ventura também terá um desfalque importante. O volante Emmanuel Martínez recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Botafogo e cumpre suspensão automática. Caíque Gonçalves deve ser o escolhido para ocupar a vaga no meio-campo.

"O Campeonato Brasileiro exige concentração máxima. Temos que valorizar o ponto conquistado fora de casa, mas já pensar no próximo desafio, porque sabemos da dificuldade de jogar em Belém contra o Remo", afirmou Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

REMO X VITÓRIA

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Léo Andrade, Zé Ivaldo e Mayk; Zé Welison, Patrick, Yago Pikachu e Jajá; Vitor Bueno e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).