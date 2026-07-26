Corinthians desafia Bahia por mudança de patamar na disputa do Brasileirão

O Corinthians voltou da pausa para a Copa do Mundo com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Remo, na Neo Química Arena, e agora precisa provar que pode alcançar novo patamar na disputa do Brasileirão. Com isso em mente, desafia o Bahia em confronto direto na Fonte Nova, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no início do segundo turno.

Integrantes do limbo entre o flerte com o rebaixamento e o meio de tabela ao longo da primeira metade da competição, os corintianos podem consolidar um novo momento se surpreenderem os baianos em Salvador. Ao vencerem o Remo, subiram para o sétimo lugar, com 27 pontos, três atrás dos adversários deste final de semana, que ocupam a sexta colocação.

"É muito ruim para o Corinthians, por sua grandeza e história, quando fica na parte de baixo da tabela de classificação. Então, a gente está fazendo de tudo para colocar o Corinthians onde ele tem que estar. A gente vai sempre olhar jogo a jogo e procurar fazer o melhor possível. Teremos um jogo difícil contra o Bahia na Fonte Nova", comentou o técnico Fernando Diniz.

Para obter a ultrapassagem, o time comandado por Diniz precisa vencer e tirar a diferença de dois gols de saldo que separa as duas equipes na tabela. Em caso de derrota, pode despencar, afinal a distância para o Atlético-MG, 13º colocado, é de apenas dois pontos.

O Corinthians vai à capital baiana ainda sem contar com Memphis Depay, cuja renovação contratual continua indefinida. Ele tem vínculo até 31 de julho, sexta-feira. Segundo Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, a expectativa é de que a situação ganhe uma resolução até segunda-feira.

Quem está de volta, após não jogar contra o Remo porque estava suspenso, é o meia Rodrigo Garro. Na quinta-feira, o titular na posição que costuma ser do argentino foi o marroquino Zakaria Labyad, um dos melhores em campo na boa atuação alvinegra.

Se o time paulista teve uma vitória avassaladora, o Bahia empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa, um bom resultado, mas que poderia ser melhor pelo futebol apresentado. "Acho que temos que acreditar mais na gente. Temos um bom time, mas fora de casa muitas vezes deixamos de acreditar em nosso potencial", disse o técnico Rogério Ceni depois do jogo.

A equipe baiana fez uma partida decente e poderia até ter voltado com uma vitória de Belo Horizonte, assim como na primeira rodada do Brasileirão em Itaquera, onde venceu o Corinthians por 2 a 1 no dia 28 de janeiro. Naquela ocasião, os corintianos ainda eram treinados por Dorival Júnior, hoje técnico do São Paulo.

Ceni terá um elenco reforçado para a partida deste domingo. O atacante argentino Alejo Veliz foi regularizado e está liberado para estrear oficialmente, após ir a campo em amistoso com o Fluminense. Comprado por 9 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões), o jogador de 22 anos pertencia ao Tottenham, da Inglaterra, e estava emprestado ao Rosario Central, da Argentina.

O lateral-esquerdo Luciano Jubá, que chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti no ano passado e é apontado como potencial presença no novo ciclo da seleção brasileira, está recuperado de lesão no joelho sofrida em maio e deve ficar ao menos no banco de reservas.

POSSÍVEL REENCONTRO EM CAMPO

O Bahia tem em seu elenco um jogador que causou polêmica nos bastidores do Corinthians. Trata-se do atacante Kauê Furquim, promessa de 17 anos formada na base do clube do Parque São Jorge e cuja contratação custou R$ 14 milhões ao Grupo City, dono do time baiano.

Realizada em agosto de 2025, a contratação causou revolta na diretoria corintiana, que chegou a publicar uma nota oficial dizendo não ter sido comunicada sobre o interesse e acusando o Bahia de aliciamento. No mesmo comunicado, anunciou o "rompimento de qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia e o City Football Group".

Furquim esteve no banco de reservas na partida de janeiro entre os dois clubes, em Itaquera, mas ainda não tinha conquistado espaço. Depois de vencer aquela partida, o Bahia fez postagens nas redes sociais para provocar os corintianos como resposta às reclamações pela saída do garoto. "Nota oficial: o Bahia venceu", dizia uma das publicações.

No momento, Furquim está recebendo mais oportunidades de Ceni, tanto que entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, em partida atrasada da quarta rodada, disputada no dia 17 de julho, durante a Copa do Mundo, e também nos minutos finais contra o Atlético-MG. Há, portanto, a chance de que jogue contra seu ex-time.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X CORINTHIANS

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marcos Victor e Zé Guilherme; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, William José e Erick Pulga.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele), André, Breno Bidon e Zakaria Labyad (Rodrigo Garro); Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Arena Casa de Aposta Fonte Nova, em Salvador (BA).