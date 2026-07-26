Grêmio busca a reabilitação no Brasileirão em casa diante do Fluminense

Grêmio e Fluminense medem forças neste domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão, em um confronto que coloca frente a frente times com objetivos distintos na competição. Enquanto os gaúchos tentam reagir para se afastar da zona de rebaixamento, os cariocas buscam se manter entre os primeiros colocados e dentro da zona de classificação para a Libertadores de 2027.

O Grêmio ainda busca sua primeira vitória desde a retomada do calendário após a pausa para a Copa do Mundo. Luís Castro acumula duas derrotas consecutivas, ambas por competições diferentes. No Brasileirão, foi superado pelo Mirassol por 2 a 1, no Maião, e, na sequência, acabou derrotado pelo Bolívar por 3 a 2, em La Paz, pela Copa Sul-Americana. Diante de sua torcida, o time gaúcho tenta encerrar esta sequência negativa e ganhar fôlego na luta contra o Z-4.

O Fluminense fará apenas sua segunda partida desde a retomada do calendário nacional e tenta a primeira vitória neste período. No retorno aos gramados, o time comandado por Luís Zubeldía empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, resultado que manteve a equipe na parte de cima da tabela. Agora, tenta somar três pontos fora de casa para seguir firme na parte de cima da tabela.

Luís Castro está de volta ao banco após não viajar com o restante do grupo à Bolívia por motivos de saúde, já que sofreu com episódios de pneumotorax no passado. O auxiliar Victor Severino, escolhido para ficar à frente da equipe no duelo válido pela Sul-Americana, volta a exercer a sua função de origem.

O goleiro Thiago Beltrame e o atacante José Enamorado cumpriram suspensão no revés para o Mirassol e estão à disposição da comissão técnica. Enamorado deve começar jogando, enquanto o goleiro não teve confirmada a sua presença na lista de relacionados, uma vez que Weverton é o titular absoluto da função e Gabriel Grando o reserva.

Os atacantes Jovane Cabral e Matheus Nascimento, reforços anunciados nesta janela de transferências, foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podem ser relacionados.

Apesar de acumular altos e baixos no Grêmio, Luís Castro segue com a confiança do executivo de futebol Paulo Pelaipe, que defendeu a permanência do português no cargo para a sequência da temporada.

"A solução não é a mudança do treinador, trazer outro e daqui a três, quatro meses tirar de novo. Sabemos que o torcedor está indignado e tem razão, porque ele quer vitórias e elas não estão acontecendo. Temos que fazer as correções. Estamos trabalhando muito, mas infelizmente não estão acontecendo os resultados que queremos", disse Pelaipe.

O Fluminense conta com o retorno do experiente lateral-direito Samuel Xavier, que cumpriu suspensão na última rodada. A tendência é que ele seja opção no banco, porque Guga assumiu a titularidade e vem sendo tratado como peça fundamental no elenco tricolor.

Em contrapartida, a comissão técnica tem desfalques de peso. Os zagueiros Jemmes e Julián Millán, ambos lesionados, e o centroavante John Kennedy, suspenso pelo cartão vermelho recebido diante do Bragantino, estão fora do jogo. Thiago Silva e Freytes devem formar a dupla de defesa, enquanto Hulk é cotado para comandar o setor ofensivo. Ele foi elogiado por Luís Zubeldía.

"O Hulk é muito importante. É um jogador que faz gols. Nos últimos quatro, cinco anos, seus gols estão por cima de suas atuações e seu posicionamento, isso é o mais relevante em suas estatísticas. É um jogador que faz muitos gols na temporada. Independentemente da posição que jogou, teve cinco ou seis situações importantes para marcar contra o Bragantino. Algumas foram dele particularmente, com chutes de meia distância. Outras um pouco mais perto da área", afirmou o técnico argentino.

O atacante Canobbio vive a expectativa de voltar ao time titular. Reserva no último jogo, o uruguaio disputa a titularidade com Kevin Serna. O escolhido deve formar o trio de ataque junto com Hulk e Savarino. Um trio e qualidade.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLUMINENSE

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Villasanti, Juan Nardoni e Gabriel Mec; Enamorado (Tetê), Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Hulk e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).