São Paulo visita Flamengo em busca de recuperação para voltar a vencer no Brasileiro

O retorno do São Paulo aos jogos após a Copa do Mundo não foi como o torcedor gostaria. A derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranaense, em Bragança Paulista, ampliou para seis jogos a sequência sem vitória do time no Brasileirão. Agora o time tricolor mede forças contra o Flamengo, neste domingo, às 18h30, no Maracanã, para tentar voltar a vencer na competição nacional.

Com 1 ponto somado nos últimos 30 disputados, o São Paulo perdeu a "gordura" acumulada na arrancada no início do Brasileirão e se afastou do pelotão de cima na tabela de classificação. Em busca de recuperação, o tricolor paulista não poderia ter um adversário pior neste momento. Na vice-liderança da competição, o Flamengo perdeu apenas uma partida jogando em casa no campeonato - derrota por 3 a 0 para o líder Palmeiras - e vem de goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, em Santa Catarina.

Das sete vitórias do São Paulo no Brasileirão, apenas duas aconteceram fora de casa. Contra o Coritiba (1 a 0), na quarta rodada, e contra o Red Bull Bragantino (2 a 1), na sexta rodada. Ambas os resultados aconteceram sob o comando de Hernán Crespo, assim como o 2 a 1 sobre o Flamengo, no MorumBis, na estreia das equipes no Brasileirão.

A última vez que o time são-paulino derrotou o Flamengo jogando no Maracanã foi em 2023, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que terminou com título dos paulistas após empate sem gols no confronto seguinte, no MorumBis. O técnico da equipe tricolor na ocasião era Dorival Júnior, que retornou ao clube neste ano após a demissão de Roger Machado, mas ainda não conseguiu fazer o time engrenar. Foi apenas uma vitória - 1 a 0 no Boston River, pela Sul-Americana - em cinco partidas desde o retorno, com dois empates e duas derrotas.

"A responsabilidade do momento é toda nossa. Temos que buscar dentro de nós uma condição de recuperação", declarou Dorival, em coletiva de imprensa, após a derrota para o Athletico.

A sequência do São Paulo não é nada simples. Após encarar o Flamengo no Rio, o tricolor paulista faz clássico com o Santos, no MorumBis, depois joga fora de casa contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e pode novamente pegar o tricolor gaúcho em Porto Alegre se a equipe derrotar o Bolívar, da Bolívia, nos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana.

Dorival não poderá contar com o zagueiro Rafael Tolói, que lesionou a região posterior da coxa direita na derrota para o Athletico Paranaense. A comissão técnica espera contar com Sabino, recuperado de contusão, para escalá-lo diante do Flamengo. Caso não seja possível, o prata da casa Osório pode ganhar uma oportunidade.

O São Paulo se movimenta para derrubar a punição do transfer ban da Fifa para anunciar o zagueiro português Domingos Duarte, que estava no Getafe, da Espanha. Ele está treinando normalmente com os companheiros e aguarda a regularização para poder estrear.

Pelo lado do Flamengo, os desfalques são maiores. O técnico Leonardo Jardim não terá à disposição Carrascal, suspenso por cartões, além de Lucas Paquetá e Luiz Araújo, que estão entregues ao departamento médico.

Com 11 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas em 18 - e com um jogo a menos em relação ao número de rodadas -, o Flamengo tem 37 pontos, a 7 de distância do Palmeiras, com 44. O rubro-negro carioca deposita suas fichas em Pedro, que balançou as redes por duas vezes na goleada sobre a Chape e assumiu a artilharia do Brasileirão, com 12 gols.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Jorginho; Plata, Lino e Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio (Sabino) e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio, Artur, Luciano e Pablo Maia; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (PR).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

ONDE ASSISTIR - Première.