Palmeiras enfrenta dúvidas na defesa, mas confia em reforços no ataque contra o Atlético-MG

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a encontrar com a sua torcida neste domingo, às 19h30, pela 20ª rodada do torneio nacional. O adversário no Nubank Parque é o Atlético-MG. O time alviverde terá uma série de desfalques, mas confia em reforços no ataque para engatar mais uma vitória.

No duelo com o Coritiba, o lateral-direito Khellven, o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Ramón Sosa receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Em contrapartida, o Palmeiras terá os retornos de Vitor Roque, Paulinho e Felipe Anderson.

Abel Ferreira, que também estará no banco após cumprir suspensão automática, terá sua maior dor de cabeça na defesa. Uma das incertezas é sobre o esquema tático. Na capital paranaense, a comissão técnica optou por um sistema com três zagueiros. Sem o lateral-direito e um dos beques titulares, a formação pode ser alterada.

Agustín Giay avança na recuperação de um entorse no tornozelo e é dúvida. Desse modo, a comissão técnica portuguesa tem algumas alternativas. A primeira seria colocar Bruno Fuchs entre os 11 e promover o jovem João Gabriel, de 18 anos. Ele participou de jogos-treino durante a intertemporada e pode ser viável na lateral-direita.

As outras opções seriam na base do improviso: seja colocando um zagueiro na vaga de lateral ou deslocando para a direita um lateral-esquerdo, Piquerez ou Arthur.

No comando do ataque, há expectativa de que Vitor Roque seja titular. Paulinho ainda aperfeiçoa seu condicionamento gradualmente e deve ser útil no segundo tempo. Confiante, Mauricio foi o craque do último jogo ao marcar dois gols e divide com Andreas Pereira a organização da equipe entre o meio e o ataque.

O Palmeiras soma 44 pontos após 19 jogos no Brasileirão e tem sete a mais que o vice-líder Flamengo. Já o Atlético-MG iniciou a rodada em 13º lugar, com 25 pontos, e está em alerta com a zona de rebaixamento enquanto alimenta expectativa de jogar a próxima Libertadores.

O Atlético-MG não sabe o que é vencer o Palmeiras há três anos pelo Brasileirão. Nos últimos 16 jogos entre os dois times, incluindo todas as competições profissionais, houve somente um triunfo atleticano, além de nove empates e seis vitórias palmeirenses.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Benedetti (João Gabriel; Arthur), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jhon Arias, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyano, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Pérez e Victor Hugo; Bernard, Cassierra e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo.