F2: Rafael Câmara fica com a 3ª colocação no GP da Hungria e Leon vence prova

O mexicano Noel Leon conquistou o primeiro lugar no GP da Hungria na Fórmula 2, em prova realizada na manhã deste domingo (26). Essa é a primeira vitória do competidor da Campos Racing na categoria nesta temporada. Completaram o pódio o indiano Kush Maini, que era pole no grid, e o brasileiro Rafael Câmara.

Na disputa do circuito de Hungaroring, o mexicano contou um pouco com a sorte e fez a parada para troca de pneus pouco antes do safety car virtual, provocado por Rafael Villagómez. O competidor aproveitou e tirou a vantagem do líder Kush Maini, que logo precisou parar nos boxes e perdeu a liderança da prova.

Embora tenha largado na pole, o indiano da ART Grand Prix não conseguiu recuperar a primeira colocação e chegou a ser pressionado por Rafael Câmara, da Invicta Racing. Apesar da briga, as primeiras colocações não tiveram alterações até o término da disputa e confirmou a primeira vitória do mexicano.

Um pouco mais atrás, os líderes do campeonato Nikola Tsolov e Gabriele Mini protagonizaram uma briga intensa pelo 9º lugar. Quem se saiu melhor na disputa foi o búlgaro, que fez uma linda ultrapassagem na curva 13 e tomou a posição na volta 30. Resultado bem diferente do que ocorreu na corrida sprint realizada no sábado (25), quando o italiano ficou com a primeira colocação e Tsolov não completou por uma colisão com Sebastian Montoya.

Com os resultados da Hungria, a ponta da competição permanece sem grandes alterações, com Nikola Tsolov em primeiro, com 167 pontos, seguido de Gabriele Mini, com 147 pontos. O brasileiro Rafael Câmara é o terceiro e conseguiu diminuir a vantagem dos líderes, com 145 pontos. Vencedor da prova, Noel Leon é apenas o 8º, com 94 pontos.

A próxima etapa da Fórmula 2 ocorre em setembro, entre os dias 4 e 6, para a disputa do GP de Monza, na Itália.