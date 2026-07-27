Piu quebra recorde nos 400m com barreira e leva ouro no Troféu Brasil de Atletismo

O atleta Alison dos Santos, o Piu, venceu os 400m com barreira com o melhor tempo da temporada na manhã deste domingo (26). A disputa do Troféu Brasil de Atletismo foi realizada no Estádio Ícaro de Castro Mello, o estádio do Ibirapuera, na capital paulista, que passou por reforma recentemente.



Bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e de Paris, em 2024, o competidor alcançou a melhor marca do mundo neste ano. Ele fez 46.48s e ultrapassou o recorde do norueguês Karsten Warholm, com 46s61, pela London Diamond League, realizada na última semana em Londres.



Matheus Lima levou a prata e teve o tempo de 47s97. Já Francisco Viana fechou o pódio com 49s38. Piu voltou a competir no Estádio do Ibirapuera após onze anos, sendo que a última vez aconteceu em 2015, quando tinha 16 anos, em uma competição mirim de 300m com barreira.



"Sensação incrível. Significa muito para mim, ter família, o estádio novo. É maravilhoso, não tem preço. Não era cabeça, não era corpo, era coração. Eu sabia que estava pronto para correr mais rápido, mas quando você está num campeonato, você não pensa no resultado. Acordei cansado, mas falei 'vou arriscar, vou fazer minha corrida e ver o que sai'. E poder terminar com 46s hoje é maravilhoso", disse Alison.



Outro nome que confirmou o favoritismo neste domingo foi Caio Bonfim, medalha de prata na Olimpíada de Paris pela marcha atlética. O brasiliense levou o 17º ouro na competição ao vencer a prova de 35km. Afastado dos últimos jogos olímpicos por uma lesão na coluna, Darlan Romani ficou com a prata no arremesso de peso.