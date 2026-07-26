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Esportes

Caio Bonfim quebra recorde sul-americano e leva maratona da marcha atlética no Troféu Brasil

Caio Bonfim conquistou sua 17ª medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo neste domingo, 26, no renovado Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera. O medalhista de prata em Paris-2024 e campeão mundial nos 20 km em 2025 confirmou o favoritismo e levou a melhor nos 35 km da maratona da marcha atlética, com direito a quebra de recorde brasileiro e sul-americano na prova. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h31min01s.

Max Batista era o antigo dono da marca no País, com 2h31min57s, que ficou com o bronze neste domingo após concluir a prova em 2h36min58s. Matheus Correa ficou com a prata, com o tempo de 2h34min37s.

"Eu saí com pensamento de tentar fazer o recorde sul-americano. Só que é uma construção durante a prova. Eu estava fora do recorde faltando umas 12 voltas, fiz um cálculo e fui fazendo o ritmo, mas escapava um pouquinho. Então tive que dar uma forçadinha, as energias acabam e você começa a sobreviver dentro da prova", disse Bonfim após mais uma conquista no Troféu Brasil.

"Por isso a parte mental foi desgastante, mas eu fico muito feliz. A gente veio aqui com a proposta de tentar esses dois recordes, duas medalhas e não é tão simples. Estou muito orgulhoso pela preparação. Missão cumprida aqui no Troféu Brasil", completou.

Na última quinta-feira, Bonfim já havia se sagrado campeão da meia maratona da marcha atlética na mesma competição, também com recorde sul-americano em provas disputadas na pista. Na oportunidade, ele completou os 21,097 km em 1h24min30s93.

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