Corinthians empata com o Bahia em duelo muito truncado e pouco criativo pelo Brasileirão

O Bahia recebeu o Corinthians neste domingo, dia 26, em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão e, por se tratar de um jogo de dois times que brigam na parte de cima da tabela, foi um tanto decepcionante. As equipes empataram em 1 a 1 em um confronto que ficou mais marcado pelas faltas e discussões do que pelas chances de gol. Angileri abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, enquanto David Duarte empatou para os mandantes. Com o resultado, o Bahia chega aos 31 pontos na competiçã e contabiliza três a mais que a equipe paulista.

Se a temperatura em Salvador estava na casa dos 26 graus, dentro de campo esteve bem mais quente do que isso. O juiz Ramon Abatti Abel teve trabalho para controlar os ânimos na primeira etapa, que contou com muita confusão e oito minutos de acréscimos. Com a bola rolando, não foi um jogo muito vistoso, de jogadas criativas e lances individuais. Porém, foi um duelo extremamente elétrico e agitado, com chances de gols para ambos os lados. O empate nos primeiros 45 minutos foi extremamente justo.

O Bahia teve mais chances, com dois gols anulados, mas o Corinthians foi mais eficaz e bem menos produtivo: com apenas um arremate, um gol marcado. Logo aos 7 minutos, depois de boas chegadas dos mandantes, Angileri ameaçou cruzar de esquerda na entrada da área. Depois, penteou a bola duas vezes, encheu o pé e abriu o placar ao guardar a bola no fundo das redes do goleiro Ronaldo.

Dois minutos depois, o estreante Alejo Véliz, de cabeça, desviou o arremate de Pulga. Contudo, o impedimento semiautomático anulou o gol do atacante argentino. A tecnologia foi usada pela primeira vez no Brasileirão na partida entre Santos e Chapecoense. Apesar do gol anulado, o reforço do Bahia de apenas 22 anos foi o personagem do primeiro tempo e mostrou ser uma boa adição para o elenco de Rogério Ceni na retomada após a pausa da Copa do Mundo.

O Bahia teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas não soube aproveitar as beiradas para criar chances importantes. E foi num cruzamento de escanteio que veio o empate. Aos 48 minutos, David Duarte, de cabeça, igualou tudo. Rodrigo Nestor cobrou escanteio com maestria e achou o defensor baiano de 1,92 de altura, que nem precisou pular para cabecear e estufar as redes de Hugo Souza. O primeiro tempo acabou com muita reclamação e confusão, mas sem cartões.

Os times voltaram iguais dos vestiários e o jogo ficou levemente mais bonito, com mais bola rolando e oportunidades dos dois lados. O Corinthians recuou mais suas linhas e apostou mais em seus contra-ataques. A equipe do Parque São Jorge, no entanto, teve dificuldades em sair jogando em razão da forte marcação do Bahia, que continuou tendo mais volume.

Depois de 20 minutos, a qualidade voltou a cair e o roteiro do primeiro tempo, aos poucos, voltou a se repetir - muita reclamação e paralisações e pouca criatividade. Os dois técnicos fizeram alterações, mas com praticamente nenhum impacto técnico ou tático para nenhum dos lados.

O Corinthians não conseguiu encaixar contra-ataques, tampouco soube construir jogadas. O Bahia seguiu mais perigoso e teve mais iniciativa. O auxiliar salvou a equipe de Fernando Diniz ao assinalar impedimento quando Jean Lucas tentou um passe em profundidade, encontrando Erick Pulga em posição irregular. Willian José cabeceia após rebote de Hugo Souza, mas Ramon Abatti Abel acabou com a felicidade dos mandantes.

A melhor - e única - chance dos paulistas na segunda etapa veio com Yuri Alberto, aos 35 minutos, num chute da entrada da área e bloqueado pela defesa baiana. A má notícia para o torcedor do Corinthians, além do resultado, é o fato do camisa 9 ter saído de campo com dores na panturrilha. Ele mesmo confirmou do banco de reservas que foram apenas câimbras. Carrillo foi a campo em seu lugar.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Bahia, que tem apenas uma competição até o fim do ano, continua mirando o G-4 do Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni volta a campo na quarta-feira, dia 29, quando visita o Fluminense

O Corinthians, que tem três competições em disputa (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores) podia ter tido sua quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O clube do Parque São Jorge joga agora na quinta-feira, dia 30, quando recebe o Athletico-PR.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 1 CORINTHIANS

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor; Ademir (Willian José), Alejo Véliz (Kauê Furquim) e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Angileri (Milans); Raniele (Matheus Pereira) e André (Allan); Breno Bidon (Labyad), Rodrigo Garro e Kaio César; Yuri Alberto (Carrillo). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Angileri, aos 7, David Duarte aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Angileri, Raniele, Breno Bidon, Kauê, Allan (COR); David Duarte, Zé Guilherme (BAH).

JUIZ - Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO - 44.576 torcedores.

RENDA - R$ 2 milhões.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).