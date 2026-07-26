Botafogo derrota o Cruzeiro no Mineirão e se aproxima do pelotão de frente do Brasileirão
Mantendo a invencibilidade desde o retorno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo bateu o Cruzeiro no Mineirão, por 1 a 0, e vem mantendo o embalo na competição. Justino marcou, de cabeça, o gol que aproximou o time carioca do G-6, na abertura do segundo turno.
O Botafogo chegou a 29 pontos com a vitória e se aproximou das equipes que estão na parte de cima da tabela. Já o Cruzeiro estacionou nos 27 pontos, depois de alcançar nove partidas de invencibilidade na temporada.
Mesmo iniciando o jogo com quatro atacantes, o Cruzeiro mostrou dificuldade para criar suas chances de gol. Kaio Jorge teve a primeira chance, mas a bola desviou e saiu. Montoro respondeu para o Botafogo com lindo chute colocado, mas Otávio fez a ponte e salvou. Arthur Cabral também parou no goleiro.
O Cruzeiro teve outras duas boas chances: Romero apareceu de surpresa na segunda trave e cabeceou com perigo, mas Warleson espalmou. Depois, Kaio Jorge foi lançado na cara do goleiro, mas chutou para fora. Depois de perder Gabriel Pec, que fraturou a tíbia da perna esquerda contra o Internacional, Artur Jorge viu Sinisterra desabar no gramado, com dores musculares na coxa direita, sendo substituído por Wanderson.
No lance seguinte, o Botafogo voltou ao ataque com um lance fulminante. Alex Telles cobrou escanteio pela esquerda, Justino apareceu sozinho para cabecear e viu a bola tocar na trave antes de morrer no fundo da rede, com 40 minutos de bola rolando.
Sentindo a ausência de peças importantes no setor de criação, como Gerson e Matheus Pereira, ambos suspensos, Artur Jorge viu o ataque deixando a desejar. O cenário da segunda etapa foi praticamente um ataque contra defesa do time mineiro em busca do empate, mas o gol cismava em não sair, impedidos ainda por uma atuação sólida de Warleson, em seu segundo jogo vestindo a camisa do Botafogo.
Aos 29 minutos, Justino ainda quase deixou o dele mais uma vez, mas Otávio espalmou no cabeceio do zagueiro. Nos acréscimos, Warleson voltou a brilhar para evitar o tento de empate em cabeçada de Kaio Jorge, selando a vitória botafoguense no Mineirão.
O Cruzeiro volta a campo para a 21ª rodada na quinta-feira (30), visitando o Coritiba no Couto Pereira, às 21h30. O Botafogo vai receber o Grêmio no Nilton Santos, ainda sem data e horário definidos.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 0 X 1 BOTAFOGO
CRUZEIRO - Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno (João Marcelo), Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Kauã Moraes); Marquinhos (Arroyo), Lucas Romero, Matheus Henrique e Sinisterra (Wanderson); Kaio Jorge e Bruno Rodrigues. Técnico: Artur Jorge.
BOTAFOGO - Warleson; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal); Huguinho, Medina e Danilo (Kauan Toledo); Montoro (Santi Rodríguez), Arthur Cabral (Kadir) e Matheus Martins (Villalba).Técnico: Franclim Carvalho.
GOLS - Justino, aos 40 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Fagner, Jonathan Jesus (Cruzeiro). Huguinho, Warleson, Ferraresi, Alex Telles e Kadir (Botafogo).
ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).
RENDA - R$ 2.140.430,50.
PÚBLICO - 39.294 torcedores.
LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).