Em busca de um novo homem-gol

Enquanto Spinelli e Brenner não conseguem cair nas graças da torcida, o Vasco já se movimenta para contratar mais um centroavante nesta janela de transferências. A intenção é trazer um nome para solucionar o problema de vez, e dois jogadores já estão na mira: o iraniano Mehdi Taremi e o uruguaio Luciano Rodríguez. A informação é da ESPN.

Qualquer um dos dois chegaria para ser titular absoluto, apesar de serem de perfis diferentes. Taremi, aos 34 anos, é muito experiente e tem rodagem na Europa. O perfil já é mais perecido com o de Vegetti, que deixou o clube no início do ano para defender o Cerro Porteño-PAR, embora seja mais técnico. Luciano, por sua vez, tem apenas 23 anos, é mais rápido e pode até atuar como ponta, mas também custaria mais.

Taremi, recentemente, representou o Irã na Copa do Mundo. Na competição, a seleção foi eliminada na fase de grupos, com três pontos, e o atacante não teve participações em gols. Atualmente, o iraniano defende o Olympiacos, da Grécia, e, na temporada passada, atuou em 38 jogos, sendo 21 como titular, com 15 gols e quatro assistências.

Luciano Rodríguez já é um nome mais conhecido no futebol brasileiro e esteve na mira do Vasco quando defendia o Liverpool-URU. O uruguaio teve passagem pelo Bahia entre 2024 e 2025, quando anotou 20 gols em 69 jogos antes de ser vendido ao Neom, da Arábia Saudita. No clube árabe, balançou as redes seis vezes em 31 partidas e distribuiu duas assistências.