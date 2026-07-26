São Paulo joga bem, busca empate com o Flamengo, mas segue com jejum de vitórias no Brasileirão

Em busca de espantar o fantasma no Brasileirão, o São Paulo visitou o Flamengo na noite deste domingo, dia 26, em partida válida pela 20ª rodada. O time do Morumbis foi valente e fez uma das suas melhores atuações, mas acabou saindo frustrado novamente. O empate em 1 a 1 mantém o jejum de vitórias para os comandados de Dorival Júnior e cia. Léo Pereira e Calleri marcaram os gols no segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo estacionou nos 38 pontos, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O empate, embora heroico, foi péssimo para o São Paulo, que ostenta 26 na classificação e de olho em ganhar distância da zona de rebaixamento.

O time tricolor não sabe o que é vencer na competição desde 25 de abril, quando venceu o Mirassol por 1 a 0. Desde então, foram sete partidas (contando com a do Flamengo), sendo quatro derrotas e três empates.

Mesmo jogando fora de casa e abalado pela derrota para o Athletico-PR, o São Paulo mostrou não ter medo do Flamengo e dominou as melhores iniciativas da primeira etapa. O time de Dorival Júnior tentou dificultar a troca de passes do Flamengo no meio de campo e a defesa foi o destaque nos primeiros 45 minutos. Artur finalizou na rede pelo lado de fora aos 23 minutos justamente numa saída errada dos cariocas.

O time paulista soube atacar e se defender quando preciso. Os únicos bons momentos do Flamengo foi aos 18 minutos, quando Pulgar carimbou o travessão são-paulino, e nos acréscimos, com chute de Lorran em bom lançamento de Samuel Lino, o destaque do time da casa.

Marcos Antônio chegou a abrir o placar aos 27 minutos, mas o meia estava à frente da defesa flamenguista em lance que foi originado do belo lateral de Lucas Ramon dentro da área. Anderson Daronco rapidamente assinalou a irregularidade. O árbitro gaúcho não teve muito trabalho na primeira etapa.

As duas equipes voltaram iguais dos vestiários, mas não demorou para Leonardo Jardim chamar Arrascaeta para a partida. O craque uruguaio não chegou a entrar em campo na Copa do Mundo 2026 e viu sua seleção ser eliminada ainda na fase de grupos. Sua entrada no gramado do Maracanã trouxe mais criatividade ao time rubro-negro.

Se no primeiro tempo o Flamengo foi quase ineficaz, o time não demorou para reagir na segunda parcial. E o gol veio cedo. Depois de um lindo arremate de Bruno Henrique, em que Rafael fez uma defesa brilhante, Léo Pereira abriu o placar aos 11 minutos depois de desvio de Lorran em cobrança de escanteio.

O São Paulo não se abalou e continuou indo pra cima do Flamengo. Premiado pela insistência, o empate veio com o ídolo Calleri. Osorio cruzou na medida na entrada da área para o atacante argentino, que cabeceou com muita precisão para igualar o marcador.

Os dois times seguiram fazendo um jogo com valentia, mas sem violência ou confusões. Tanto Rossi como Rafael tiveram momentos de trabalho, evitando boas chegadas dos dois ataques. Os dois técnicos fizeram suas últimas mudanças para buscar o resultado positivo. Samuel Lino chegou a recolocar o Flamengo à frente, mas o impedimento semiautomático anulou o gol. O jogo chegou a esquentar e Anderson Daronco chegou a adicionar 5 minutos aos 7 já prometidos.

Próximos compromissos

O São Paulo vai ter praticamente uma semana de descanso. O time do Morumbis vai enfrentar o Grêmio no próximo, dia 8, às 16 horas (horário de Brasília). Já o Flamengo tem compromisso com o Internacional na quarta-feira, dia 29, também pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 1 SÃO PAULO

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar e Jorginho (Evertton Araújo); Lorran (Arrascaeta), Samuel Lino e Bruno Henrique (Éverton Cebolinha); Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell (Sabino); Pablo Maia, Danielzinho (Victor Sá) e Marcos Antônio; Artur (Ferreira), Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Léo Pereira, aos 11, Calleri aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Sandro (Flamengo), Wendell, Calleri (São Paulo).

JUIZ - Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO - 70.791 torcedores.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Maracanã (RJ).