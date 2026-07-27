Faltou gás no Maraca

Em um jogo de poucas chances, o Flamengo ficou no empate em 1 a 1 com o São Paulo, ontem, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Pereira abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Calleri deixou tudo igual para os paulistas.

O Flamengo apresentou um futebol muito abaixo do esperado diante de um São Paulo fragilizado e desperdiçou uma grande oportunidade de conquistar os três pontos no Maracanã. Vivendo uma péssima fase, o Tricolor havia vencido apenas uma das últimas dez partidas.

Os dois gols da partida foram marcados no segundo tempo. O Flamengo abriu o placar aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio de Lorran, Jorginho desviou de cabeça no primeiro pau e a bola sobrou para Léo Pereira, que apareceu livre na pequena área apenas para empurrar para a redes.

O empate dos paulistas saiu da cabeça de Calleri. O lance começou com uma arrancada de Osorio, que avançou com liberdade até a intermediária ofensiva antes de cruzar na medida para o atacante argentino.

O Flamengo chegou a balançar as redes novamente. Samuel Lino recebeu na área e marcou o que seria o gol da vitória rubro-negra, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Wallace Yan, que participou da jogada, estava em posição de impedimento.