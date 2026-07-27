Grêmio contrata meia croata desconhecido e chega a 13 gringos no grupo do português Luís Castro

A invasão de estrangeiros no futebol brasileiro é cada vez maior, mas o Grêmio vem se superando. Dirigido pelo português Luís Castro, o clube oficializou nesta segunda-feira mais um gringo em seu elenco de diversos idiomas: o meia croata Filip Krovinovic. Dias desses, Jovane Cabral, de Cabo Verde, foi o reforço anunciado. Ele até já estreou com uma assistência, no 1 a 1 contra o Fluminense, domingo, mesmo sem ser apresentado oficialmente.

"Grêmio comunica o acerto com o meio-campista croata Filip Krovinovic, de 30 anos. O atleta desembarca em Porto Alegre para a realização de exames médicos e posterior assinatura de contrato com o Tricolor até o final de 2028", informou o clube em suas redes sociais.

Mesmo com a possibilidade de escalar nove jogadores de outras nacionalidades por partida, o Grêmio terá um grande "problema" com a chegada de novos estrangeiros, já que seu elenco é repleto de atletas não brasileiros e de quase todos os continentes. Agora são 13 representantes de oito nações de fora do País no grupo de jogadores.

Além do croata e do cabo-verdiano, o clube já conta com o dinamarquês Braithwaite, o gânes Amuzu, os argentinos Kannemann (busca naturalização brasileira), Léo Pérez, Pavón e Nardoni, os paraguaios Balbuena e Villasanti, os colombianos Monsalve e Enamorado e o peruano Noriega. Vale lembrar que os uruguaios Olivera e Arezo e o chileno Aravena estão emprestados.

Indicação de Luís Castro, Krovinovic é uma aposta de risco do clube gaúcho, no desespero por causa da falta de resultados no Brasileirão, no qual ocupa o 15º lugar, com somente 22 pontos, assombrado pelo rebaixamento.

O reforço de 30 anos iniciou a carreira profissional no NK Zagreb e, em 2015, transferiu-se para o Rio Ave, de Portugal, então dirigido por Luís Castro. Depois, em 2017, defendeu o Benfica. Em 2019, o meio-campista passou pelo inglês West Bromwich, garantindo o acesso Premier League.

Também na Inglaterra, defendeu o Nottingham Forest em 2021, antes de retornar ao Benfica. Ele estava na Croácia, atuando pelo Hajduk Split, um dos clubes tradicionais do país. O reforço ainda tem passagens pela seleção croata de base, atuando pelas equipes Sub-19 e Sub-21.