Parreira apresenta 'melhora clínica' e deixa a UTI após 43 dias internado no Rio

Carlos Alberto Parreira continua firme em sua luta contra uma infecção pulmonar que apresentou complicações e exigiu uma cirurgia às pressas no dia 27 de junho. Nesta segunda-feira, após 43 dias internado, o ex-técnico deixou a UTI do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira recebeu alta para a unidade semi-intensiva e continua apresentando melhora clínica no seu quadro global. O paciente está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com sua função renal estabilizada", divulgou o hospital.

O boletim médico confirma que Parreira "permanece sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital" e que não tem ainda uma data para alta.

Apesar de vir apresentando evolução clínica, Parreira ainda carece de cuidados especializados. O ex-treinador da seleção brasileira está internado desde o dia 16 de junho, mas vem apresentando progresso a cada dia.

Não faz muito tempo, Parreira precisou de auxílio de aparelhos para respirar e seu quadro chegou a ser considerado grave. Depois do procedimento cirúrgico, realizado no dia 27 de junho, Osa boletins apresentam constantes melhoras e traz a esperança de plena recuperação.

CONFIRA O BOLETIM MÉDICO DESTA SEGUNDA-FEIRA:

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira recebeu alta para a unidade semi-intensiva e continua apresentando melhora clínica no seu quadro global. O paciente está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com sua função renal estabilizada.

Carlos Alberto Parreira está internado desde 16 de junho, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com diagnóstico de inflamação pulmonar e permanece sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.