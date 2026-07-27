Romário critica Ancelotti e detona Casagrande

Rio - Campeão mundial com o Brasil em 1994, Romário abriu o jogo sobre a manutenção de Carlo Ancelotti na a seleção brasileira, após campanha decepcionante na Copa do Mundo . O ex-centroavante reprovou a decisão da CBF de renovar o contrato do italiano em maio deste ano, antes de o torneio começar.

"Antes da Copa, quando anunciaram a contratação e a renovação do contrato do Ancelotti, eu fui contrário. Até porque existia sempre o risco do Brasil não ser campeão. Tanto é que não foi. O Brasil ficou na sua segunda pior colocação da história das Copas do Mundo, em sétimo. E qual é o prêmio disso? Renovação de contrato", opinou o atacante do tetra, em entrevista ao portal "Metrópoles".

Comentarista da "CazéTV" no Mundial, o "Baixinho" foi criticado por Casagrande, também jornalista e ex-atacante da Seleção, durante o torneio. As principais alfinetadas giraram em torno das faltas de Romário em obrigações como senador . Perguntado sobre o tema, ele respondeu à altura.

"Esse cara é um imbecil, desinformado, que gosta de fazer graça com a cara dos outros, não é só com a minha. Mas para o azar dele, como diz o falecido Zagallo, ele vai continuar tendo que me aturar", arrematou Romário.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato