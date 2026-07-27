Calleri e Ferraresi participam de evento de pôquer frequentado por Neymar

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, e o zagueiro Nahuel Ferraresi, do Botafogo, participaram nesta segunda-feira do BSOP Winter, em São Paulo. O torneio de pôquer é o mesmo em que Neymar esteve presente na terça e na quarta-feira da semana passada.

Ex-companheiros de clube, quando atuaram juntos pelo time do Morumbi, os jogadores aproveitaram a folga para se enfrentarem no Mystery Bounty, competição com inscrição de R$ 10 mil. Ambos entraram em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro, neste fim de semana.

Calleri foi decisivo ao marcar o gol de empate do São Paulo, que buscou o 1 a 1 contra o Flamengo, no Maracanã. O atacante argentino balançou as redes aos 24 minutos do segundo tempo, após Léo Pereira abrir o placar para os cariocas aos 11 minutos da etapa final.

O venezuelano Ferraresi esteve em campo mais cedo no domingo, na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão. O gol da equipe carioca foi marcado por Gabriel Justino, seu companheiro de zaga, aos 41 minutos do primeiro tempo.

Na 12ª colocação do Brasileirão, com 26 pontos, o São Paulo volta a campo no dia 8 de agosto, às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS). Já o Botafogo, que ocupa o sétimo lugar, com 29 pontos, enfrenta o Fluminense no mesmo dia, às 21h (de Brasília), no clássico no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.