CRB domina Vila Nova, engata terceira vitória seguida e encosta no G-6 da Série B

O CRB vive seu melhor momento na Série B. Na noite desta segunda-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, a equipe alagoana venceu o Vila Nova por 2 a 0, conquistou a terceira vitória consecutiva e entrou de vez na briga por uma vaga no G-6. Os gols de Bressan e Mikael, ambos no primeiro tempo, garantiram o triunfo na abertura da 20ª rodada.
Com o resultado, o CRB chegou aos 29 pontos e assumiu a oitava colocação, ficando apenas dois atrás do Fortaleza, que abre a zona de acesso à Série A. O Vila Nova, apesar da derrota, segue na terceira posição, com 34 pontos, atrás apenas de Criciúma (40) e Operário (35).
O time comandado por Fábio Matias definiu a partida ainda na etapa inicial. Superior durante praticamente todo o primeiro tempo, o CRB aproveitou a força nas bolas paradas para construir a vantagem e depois administrou o resultado com tranquilidade diante de um adversário que pouco conseguiu produzir.
A pressão começou cedo. Aos 12 minutos, Dadá Belmonte cobrou escanteio no segundo poste, e Bressan apareceu livre para finalizar de sola e abrir o placar. Seis minutos depois, novamente em cobrança de escanteio, Thiaguinho levantou na área e Mikael venceu a defesa pelo alto para marcar o segundo.
O gol consolidou ainda mais o domínio dos donos da casa. Artilheiro da Série B, Mikael chegou ao 14º gol na competição e ao 24º na temporada. O centroavante ainda teve outras duas boas oportunidades antes do intervalo, mas parou nas defesas de Helton Leite.
A única grande chance do Vila Nova no primeiro tempo aconteceu aos 14 minutos, quando Janderson saiu cara a cara com Vitor Caetano, que fez excelente defesa para evitar o empate. Já nos acréscimos, Thiaguinho protagonizou bela jogada individual, driblou dois marcadores e obrigou Helton Leite a fazer outra intervenção espetacular.
Na volta do intervalo, o CRB manteve o controle da partida. Logo aos dois minutos, Danielzinho aproveitou um erro na saída de bola do Vila Nova e arriscou de fora da área, mandando muito perto do travessão.
Aos 14, Crystopher fez grande jogada pela esquerda e deixou Mikael sozinho diante do goleiro. O camisa 9, porém, desperdiçou a melhor oportunidade da etapa final ao finalizar para fora.
O Vila Nova só voltou a assustar na reta final. Marquinhos Gabriel encontrou espaço na entrada da área e bateu de perna esquerda, tirando tinta da trave de Vitor Caetano. Guto Ferreira ainda promoveu mudanças para tentar reagir, mas a equipe goiana não conseguiu ameaçar a vitória alagoana.
Na próxima rodada, o Vila Nova volta a campo no sábado (dia 8), às 16h, quando recebe o Novorizontino no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. Já o CRB visita o Avaí na terça-feira (11), às 19h30, na Ressacada, em Florianópolis.
FICHA TÉCNICA
CRB 2 X 0 VILA NOVA
CRB - Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Crystopher, Pedro Castro (De Lucca) e Danielzinho (Geovane); Thiaguinho (Guilherme Pato), Mikael (Douglas Baggio) e Dadá Belmonte (Vinícius Barata). Técnico: Fábio Matias.
VILA NOVA - Helton Leite; Igor Cariús (Hayner), Breno Bora, Douglas Mendes e Willian Formiga (Higor); Higor Meritão (Dudu), João Vieira e Marquinhos Gabriel (Emerson Urso); Dodô (Everton Galdino), Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.
GOLS - Bressan, aos 12, e Mikael, aos 18 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Breno Bora e Willian Formiga (Vila Nova).
ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Rei Pelé, em Maceió (AL).