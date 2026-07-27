Atlético-GO vence a 2ª seguida, bate o vice-líder Operário-PR e se aproxima do G-6 da Série B

O Atlético-GO terminou o primeiro turno com vitória e iniciou o returno mantendo a escrita na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, pela 20ª rodada, o time goiano conquistou a segunda vitória seguida, desta vez ao bater o então vice-líder Operário-PR, por 3 a 1, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Com gols de Gustavo Coutinho e Geovany Soares, no primeiro tempo, e Marrony na etapa complementar, o Atlético-GO se aproximou da zona de playoffs, aparecendo na sétima colocação, com os mesmos 31 pontos do Fortaleza, que ainda atua na rodada. Já o Operário segue com 35 pontos e tem a vice-liderança e sua posição dentro da zona de acesso direto ameaçado.

A dupla agora terá praticamente 10 dias de preparação para a próxima partida. O Operário-PR abre a 21ª rodada na sexta-feira (dia 7), contra o São Bernardo, em casa, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Já o Atlético-GO atua no domingo (09), quando visita o Náutico, no estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

O duelo mal começou e o Atlético-GO já abriu o placar, logo aos dois minutos. De forma avassaladora, no primeiro ataque, Marrony serviu para Gustavo Coutinho balançar as redes. O time da casa tinha certa facilidade para rodar a bola, sem ser incomodado e passou a empilhar chance atrás de chance, deixando o Operário atordoado. De tanto insistir, Geovany Soares recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e bateu rasteiro da meia-lua para ampliar, aos 30 minutos.

Após o gol, o time goiano baixou a intensidade e os paranaenses aproveitaram o momento de respiro para se apresentar no campo de ataque. Boschilia carimbou o travessão, no rebote Pablo arriscou uma bicicleta e pegou no braço de Anderson Martins, dentro da área. Após revisão no VAR, o penal foi assinalado e Boschilia converteu, aos 47, se mantendo vivo para a segunda etapa.

O Atlético-GO voltou do intervalo querendo impor o mesmo ritmo do início da partida. Até conseguiu balançar as redes com Anderson Martins, mas o tento do zagueiro foi anulado por impedimento. Depois, Marrony e Geovany Soares esquentaram as luvas do goleiro Vagner, em finalizações de fora da área. Com o passar do tempo, o duelo foi caindo de produção, mas o time da casa era quem tinha vontade no campo de ataque.

O Operário era tímido ofensivamente e mesmo quando tinha a bola, não oferecia perigo ao goleiro Paulo Vitor. Quando tentou subir as linhas, foi surpreendido. Em contra-ataque, Marrony lançou Geovany Soares, que devolveu para Marrony na entrada da área acertar um belo chute, no ângulo, para liquidar a fatura, aos 37 minutos. Detalhe: a bola ainda carimbou o travessão antes de entrar.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 1 OPERÁRIO-PR

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (Klebert), Igor Henrique (Natã) e Marrony (Tito); Geovany Soares, Gustavo Coutinho (Léo Jacó) e Léo Tocantins (Bruno José). Técnico: Roger Silva.

OPERÁRIO-PR - Vagner; Mikael Doka, Klaus, Miranda e Moraes; Matheus Trindade (Caio Dantas), Neto Paraíba (Índio) e Boschilia; Berto (Vinícius Mingotti), Pablo (Pedro Vilhena) e Aylon (Maxwell). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Gustavo Coutinho, aos dois, Geovany Soares, aos 30, Boschilia, aos 47 minutos do primeiro tempo. Marrony, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Lopes, Marrony e Miranda.

RENDA - R$ 60.395,00.

PÚBLICO - 4.348 torcedores.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).