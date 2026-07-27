Sport tropeça no Cuiabá e amarga novo empate na Série B

O Sport perdeu uma boa oportunidade de não desgarrar do G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, em jogo da 20ª rodada, amargou empate por 1 a 1 contra o Cuiabá, de novo atuando dentro da Ilha do Retiro, no Recife. Agora são nove jogos de jejum, sem vencer na competição.

O time da casa saiu na frente com gol de Perotti, mas o visitante empatou, no segundo, com Fábio Gomes, também no segundo tempo. Com o resultado adverso, os pernambucanos ficam na 10ª posição e somam agora 29 pontos. Os mato-grossenses, por outro lado, sobem à 14ª colocação e totalizam 25 pontos ganhos.

O duelo teve um início bastante intenso, mas pouco criativo dos dois lados. Ainda assim, quem teve a primeira boa chance foi o Cuiabá: em escanteio na primeira trave, João Basso cabeceou firme e Thiago Couto espalmou pela linha de fundo. Pouco depois, Jean Dias arrematou de longe e obrigou o camisa 1 do Sport a trabalhar novamente.

Para dar nova dinâmica, Dal Pozzo promoveu Diego Hernández antes do intervalo e sacou Pedro Martins. Ainda que a troca tenha gerado maior volume ofensivo, os pernambucanos não foram efetivos na conclusão das jogadas, enquanto os mato-grossenses apostaram nos contra-ataques para tentar surpreender, mas também sem sucesso.

Na volta do intervalo, os dois times não tiveram novidades, tanto em suas peças, como na postura. Acionado ainda na etapa inicial, Hernández cruzou da direita, a bola desviou e caiu na medida para Perotti, que dominou e chutou rasteiro com força. Em seguida, Diego finalizou da intermediária e Carné afastou para escanteio.

Apesar da vantagem ser dos mandantes, os visitantes é que foram eficientes. Kauan Cristtyan cruzou da direita, a bola sobrou na segunda trave e Fábio Gomes, nas costas de Felipinho, testou para o gol. Os times até tentaram chegar ao ataque para sair com a vitória, contudo ambos pecaram na definição, mantendo o placar igualado.

Os times voltam a campo, pela 21ª rodada da Série B, somente daqui a duas semanas. O Sport visita o Vila Nova, no OBA, às 16h do dia 8, já o Cuiabá encara o Fortaleza, na Arena Pantanal, às 18h do dia 9 de agosto.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 CUIABÁ

SPORT - Thiago Couto; Augusto Pucci, Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Diego Hernández) e Biel (Yago Felipe); Barletta, Perotti e Clayson (Dudu Teodora). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CUIABÁ - Marcelo Carné; João Basso, Calebe e Alan Empereur; Raylan (Igor Inocêncio), Raul, David Miguel (Luiz Otávio) e Marlon (Lorenzo); Jean Dias (Pedro Henrique), Fábio Gomes e Rodrigo Rodrigues (Kauan Crysttian). Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - Perotti, aos sete minutos, e Fábio Gomes, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Martins (SPT); David Miguel (CUI).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA - R$ 310.033,00.

PÚBLICO - 13.446 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).