Como a nova posição de LeBron James pode colocar o 76ers na briga pelo título da NBA

LeBron James foi oficializado pelo Philadelphia 76ers nesta segunda-feira, embora já tivesse anunciado sua decisão na última sexta. Além da mudança de ares após oito anos no Los Angeles Lakers, o maior cestinha da história da NBA deve assumir um novo papel: o de armador da equipe da Conferência Leste. O camisa 23 assinou contrato por duas temporadas com o valor mínimo destinado a veteranos.

Originalmente um ala de posição 3, LeBron também teve alto nível atuando como ala-pivô, na função 4. O cargo de armador principal, porém, está longe de ser uma novidade em sua carreira. Aos 41 anos, o King se prepara para disputar sua 24ª temporada na NBA e já brilhou nesse papel em 2019/20, justamente quando conduziu os Lakers ao último título da franquia. Na ocasião, dividia a armação com o experiente e cerebral Rajon Rondo.

Como principal organizador, James liderou a NBA em assistências, com média de 10,2 por jogo. Também terminou em segundo lugar na votação para o prêmio de MVP, superado pelo grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. Porém, foi eleito o MVP das Finais após comandar a vitória dos Lakers por 4 a 2 sobre o Miami Heat, na "Bolha de Orlando", criada durante a pandemia de coronavírus.

Nos anos seguintes, mudanças no elenco alteraram novamente sua função. A chegada de Russell Westbrook para 2021/22 fez LeBron atuar mais próximo da cesta ao lado de Anthony Davis. Já nos últimos meses em Los Angeles, viu a criação das jogadas ser monopolizada pelo esloveno Luka Doncic, um dos principais jogadores da liga, e Austin Reaves, armadores com maior vocação ofensiva.

MUDANÇAS NO 76ERS

A possível transição de LeBron para a armação pode provocar mudanças importantes na equipe comandada por Nick Nurse, campeão da NBA pelo Toronto Raptors na temporada 2018/19. No último ano, o treinador utilizou Tyrese Maxey, no auge dos seus 25 anos, como armador titular e o novato VJ Edgecombe, de 20, na posição de ala-armador.

Com LeBron assumindo a função de principal organizador das jogadas, Maxey voltaria a atuar como segunda referência na criação, papel que exerceu ao lado de James Harden. Já Edgecombe teria duas possibilidades: ser deslocado para a posição 3 ou assumir a função de sexto homem, oferecendo poder de pontuação vindo do banco.

Edgecombe disputaria espaço com Anfernee Simons, de 27, como opção de pontos saindo da reserva. Simons cumpriu essa incumbência em Portland e, posteriormente, em Boston, mas também pode ser adaptado para jogar ao lado de LeBron como um especialista nos arremessos de longa distância.

Na posição 3, o Philadelphia ganhou um reforço de peso com Jaylen Brown. Aos 29 anos, o MVP das Finais de 2024 chegou em troca envolvendo o veterano Paul George. Além de representar um ganho técnico imediato, Brown oferece mais intensidade física e versatilidade dos dois lados da quadra. PG, de 36 anos, por sua vez, vinha desempenhando uma função mais defensiva e de espaçamento ofensivo com chutes de três pontos.

Outra contratação importante foi Dean Wade, de 29 anos. Apesar de também poder atuar como ala, a tendência é que seja utilizado como ala-pivô, função que exerceu durante sua passagem pelo Cleveland Cavaliers. O jogador chegou à Pensilvânia como agente livre, assim como Anfernee Simons.

A principal referência do garrafão segue sendo Joel Embiid. MVP da temporada 2022/23, o pivô camaronês naturalizado norte-americano, de 32 anos, reeditará a parceria com LeBron após a conquista da medalha de ouro pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

PARCERIA PARA MUDAR O FUTURO

O Philadelphia 76ers possui três conquistas da NBA: em 1955, ainda como Syracuse Nationals, e posteriormente em 1967 e 1983. A franquia não disputa uma final desde 2001, quando Allen Iverson conduziu a equipe ao vice-campeonato contra os Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant.

Por sua vez, LeBron James busca o quinto título da carreira. O astro foi campeão duas vezes pelo Miami Heat, em 2012 e 2013, conquistou o troféu pelo Cleveland Cavaliers em 2016 e levou os Lakers ao título em 2020.

Na última temporada, os 76ers chegaram às semifinais da Conferência Leste após vencerem o Orlando Magic no play-in e eliminar, de forma surpreendente, o Boston Celtics por 4 a 3. A equipe, porém, acabou eliminada pelo campeão New York Knicks, que venceu a série por 4 a 0.

Já LeBron e os Lakers terminaram a temporada regular na quarta colocação do Oeste. A equipe passou pelo Houston Rockets por 4 a 2 na primeira rodada dos playoffs, mas caiu na fase seguinte diante do Oklahoma City Thunder, também por 4 a 0. Agora, um dos maiores jogadores da história e uma das franquias mais tradicionais se juntam para mudar a sorte um do outro.