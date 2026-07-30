Cruzeiro vai até o Couto Pereira para um confronto direto com o Coritiba no Brasileirão

O Cruzeiro visita o Coritiba nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, pela 21ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto que pode mexer na disputa por vagas na Copa Libertadores. As duas equipes somam 27 pontos, mas o time paranaense leva vantagem nos critérios de desempate e aparece à frente na classificação.

O time mineiro tenta dar uma resposta imediata após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, em Belo Horizonte, resultado que encerrou uma sequência de nove jogos de invencibilidade dos comandados de Artur Jorge. O objetivo é a reabilitação para seguir na briga pelas primeiras posições da tabela.

Do outro lado, o Coritiba ainda busca o primeiro triunfo desde a retomada do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. A equipe dirigida por Fernando Seabra perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras, em casa, e, na rodada passada, empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Agora, diante de sua torcida, tenta voltar a vencer para abrir vantagem sobre um concorrente direto.

O Cruzeiro conta com duas novidades importantes para reforçar o meio-campo. Matheus Pereira e Gerson cumpriram suspensão na última rodada e devem voltar ao time titular nas vagas de Sinisterra, que sofreu uma lesão contra o Botafogo, e Bruno Rodrigues, respectivamente.

O lateral-direito Fagner foi punido com o terceiro cartão amarelo no revés para o clube carioca e desfalca a comissão técnica cruzeirense. A ausência do veterano abre espaço para William, que busca recuperar seu espaço após um primeiro semestre aquém das expectativas.

Artur Jorge aproveitou a última entrevista coletiva para pedir reforços visando a sequência da temporada. O português defendeu que precisa de mais opções para manter o nível do elenco, destacando que algumas lesões podem dificultar o planejamento da comissão técnica, citando os atacantes Gabriel Pec e Sinisterra, que devem ficar longe dos gramados até o fim do ano.

"Se queremos aumentar expectativas, temos que reforçar nossa realidade. Caso do Gabriel Pec, que contratamos e não tivemos mais de 70 minutos com ele, e do Sinisterra, que ainda estamos avaliando a gravidade da lesão. São fatos novos. Estamos com um elenco curto. Isso nunca servirá de desculpa, mas é uma realidade. Ficamos menos competitivos. Temos menos opções e soluções", explicou.

Além de Gabriel Pec e Sinisterra, o experiente goleiro Cássio se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e aumenta a lista de desfalques.

No Coritiba, o goleiro Pedro Morisco vive a expectativa de voltar a entrar em campo após cinco meses sem atuar. Ele está recuperado de uma luxação no ombro direito e disputa a titularidade com Pedro Rangel, que vinha sendo o titular.

O volante Vini Paulista, que completou 100 jogos com a camisa do Coxa no empate diante do Red Bull Bragantino, cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Sebastian Gómez, liberado para atuar após cumprir período de repouso do protocolo de concussão, é o favorito para preencher a lacuna.

O técnico Fernando Seabra valorizou a evolução da equipe paranaense no Campeonato Brasileiro e afirmou que o grupo ganhou confiança para o segundo turno. "A gente inicia esse segundo turno com um nível de intensidade e competitividade que nós não tínhamos quando iniciamos o campeonato. É claro que todas as equipes evoluem, mas nós entendemos que temos motivo para ter muita confiança em função da forma como nós estamos trabalhando e a evolução que estamos demonstrando. É muito importante ter um saldo positivo dentro de casa, para que a gente siga na parte de cima da tabela, volte a vencer e dar alegria para a nossa torcida."

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CRUZEIRO

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

CRUZEIRO - Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gerson, Kaio Jorge e Keny Arroyo. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).