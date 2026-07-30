Grêmio tenta reverter desvantagem contra o Bolívar por vaga nas oitavas da Sul-Americana

O Grêmio tem um compromisso decisivo pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 19h, quando recebe o Bolívar na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final. No primeiro embate, disputado na altitude de La Paz, o time boliviano venceu por 3 a 2, construindo a vantagem do empate para o confronto na capital gaúcha.
Para garantir a classificação direta no tempo normal, o Grêmio precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso conquiste um triunfo por um gol de vantagem, a decisão da vaga será levada para as cobranças de pênaltis.
Após ter sido desfalque no jogo de ida por questões de saúde, o técnico Luís Castro volta a comandar o time à beira do gramado. Pressionado por críticas de parte da torcida após o empate por 1 a 1 diante do Fluminense no último domingo, o treinador demonstra confiança na virada dentro de casa.
A comissão técnica tem o retorno confirmado do volante Leonel Pérez, que cumpriu suspensão no Brasileirão. Por outro lado, o lateral William solicitou rescisão amigável de contrato e não faz mais parte do elenco.
A postura adotada na Bolívia foi tratada internamente como a primeira metade de uma estratégia em duas etapas, conforme explicou o auxiliar técnico Vitor Severino após o primeiro confronto: "Viemos, lutamos, cumprimos o plano. A mensagem foi muito clara. Na Arena será diferente, com outra abordagem estratégica", destacou o auxiliar.
Do outro lado da eliminatória, o Bolívar desembarca no Brasil atravessando uma fase favorável no cenário doméstico. Ocupando a terceira colocação do Campeonato Boliviano, vem de vitória sobre o Real Potosí no último domingo e deve manter a estrutura titular mantida nos últimos compromissos para tentar segurar a vantagem em Porto Alegre.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X BOLÍVAR
GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Nardoni, Villasanti e Leonel Perez; Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê. Técnico: Luís Castro.
BOLÍVAR - Lampe; Freita, Arreaga, Mena e Sagredo; Robson, Justiniano e Chavez; Romero, Caute e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.
ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).
HORÁRIO - 19h.
LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).