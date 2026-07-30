Sem Memphis, Corinthians pega Athletico-PR e tenta subir no Brasileirão antes da Copa do Brasil

O Corinthians enfrenta o Athletico Paranaense às 19h30 desta quinta-feira em seu último compromisso antes de decidir as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, em jogos marcados para os dias 2 e 6 de agosto. Na Neo Química Arena, os corintianos buscam uma vitória contra um dos melhores times do Brasileirão, em sua 21ª rodada, para ter a oportunidade de ficar mais próximo da zona de classificação à Libertadores.

Depois de empatar por 1 a 1 em confronto direto com o Bahia, em Salvador, a equipe comandada por Fernando Diniz continuou no meio da tabela, com 28 pontos. Já mais distante da zona de rebaixamento, ainda busca consistência e substância para pensar em brigar na parte de cima, como briga o Athletico, terceiro colocado com 36 pontos.

Espera-se que, em breve, Memphis Depay possa ajudar nesta missão, mas é certo que ele não estará em campo nesta quinta em Itaquera. De volta de um período de férias após disputar a Copa do Mundo, o holandês é esperado no CT Joaquim Grava justamente nesta quinta, dia do jogo, para fazer exames médicos e ter, enfim, a renovação de contrato concretizada. O vínculo atual termina na sexta.

As conversas pela ampliação se estendem há quase dois meses e dividem opiniões no Parque São Jorge. O jogador, que fez concessões como aceitar uma redução de quase metade de seu salário, fez uma publicação enigmática nas redes sociais, nesta quarta. "Estou esperando como todo mundo… A grandeza está prestes a se revelar novamente."

Também continua fora do time o lateral-esquerdo Matheus Bidu, ainda se recuperando de dores na região do púbis. Angileri o substituiu na partida contra o Bahia e, inclusive, marcou o gol alvinegro, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Dessa forma, Diniz deve improvisar o lateral-direito Pedro Milans na posição, solução que testou nos minutos finais em Salvador.

Pelo lado esquerdo, Milans deve ter a missão de marcar Leozinho, destaque do Athletico-PR na volta após a pausa da Copa do Mundo. O atacante, que trocou o status de estrela de futsal pelo futebol de campo em 2022, está no time paranaense desde o ano passado e cada vez mais adaptado a jogar no gramado.

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, no final de semana, marcou duas vezes na rodada anterior para garantir um triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo. Leozinho quase jogou no futsal do Corinthians, como revelou em entrevista ao podcast Flow Sport Club, em 2022, quando anunciou que estava fazendo a transição para o campo. "O Corinthians me procurou. Me atendia, é um time de massa, torcida surreal"

, disse na ocasião.

O ex-jogador de futsal e seus companheiros tiveram problemas na viagem de Curitiba para São Paulo. O voo que sairia da capital paranaense com a delegação athletica, às 15 horas desta quarta, foi cancelado por causa dos fortes ventos que atingem as regiões Sul e Sudeste do Brasil. Eles conseguiram embarcar perto das 17h30, em um novo voo, após atraso de uma hora. O lateral-esquerdo Esquivel e o volante Luiz Gustavo foram poupados pelo técnico Odair Hellmann e não viajaram.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATHLETICO-PR

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milans; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

ATHLETICO-PR: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Portilla e Claudinho; Leozinho, Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO: Paulo Cesar Zanovelli (MG).

HORÁRIO: 19h30.

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo.