Palmeiras reage após polêmica: 'Opiniões distorcem fatos. Competir em alto nível incomoda'

O Palmeiras divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (30) em resposta às reclamações do Vitória sobre a arbitragem de Alex Gomes Stefano na goleada por 4 a 0, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Após o clube baiano contestar decisões do árbitro, especialmente a não expulsão do meia Maurício e um suposto pênalti não marcado na etapa final, o Verdão saiu em defesa da equipe de arbitragem e classificou as críticas como uma tentativa de criar "falsas narrativas".

Logo no início do comunicado, o Palmeiras afirmou que precisou se manifestar para rebater interpretações que, segundo o clube, buscam influenciar futuras atuações da arbitragem.

"Não é a primeira vez (e certamente não será a última) que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória absolutamente legítima obtida dentro de campo por nossos atletas."

Na nota, o clube também explicou o entendimento sobre o lance envolvendo Maurício, alvo da principal reclamação do Vitória. De acordo com o Palmeiras, o meia acertou o rosto do zagueiro Cacá com o braço, motivo pelo qual recebeu cartão amarelo, mas a jogada não apresentou força ou movimento adicional que justificasse uma expulsão após revisão do VAR.

O Verdão ainda comparou o episódio com a expulsão do próprio Cacás durante a partida. Segundo o comunicado, o defensor do Vitória colocou em risco a integridade física de Jhon Arias ao atingir a perna do colombiano com um carrinho considerado violento, justificando o cartão vermelho aplicado pela arbitragem.

Outro ponto abordado foi o possível pênalti reclamado pelo Vitória no segundo tempo. O Palmeiras afirmou que as imagens mostram que Andreas Pereira não fez contato com o adversário e acusou o jogador da equipe baiana de simular a queda dentro da área para tentar induzir o árbitro ao erro.

Na parte final da nota, o clube reforçou que respeita o debate sobre arbitragem, mas criticou interpretações que, segundo o texto, desconsideram os fatos ocorridos em campo.

"Debates e divergências são saudáveis em qualquer ambiente democrático como o futebol. Há que se tomar cuidado, no entanto, quando opiniões distorcem os fatos e servem a interesses de terceiros."

Por fim, o Palmeiras destacou o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro e afirmou que os resultados comprovam o trabalho desenvolvido ao longo da temporada.

"A verdade incontestável é que o Palmeiras faz uma das melhores campanhas da história do Brasileirão na era dos pontos corridos. Somos a equipe com mais gols marcados e menos gols sofridos na competição até o momento, o que comprova a competência do trabalho desenvolvido por nossos profissionais. Sabemos que a nossa capacidade de competir em alto nível incomoda, mas seguimos firmes e focados em busca dos nossos objetivos."

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 47 pontos, avbrindo uma vatagem de oito pontos para o Flamengo, segundo colocado.