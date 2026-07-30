Bayern repete surra em pré-temporadas e alcança 113 gols em seis amistosos contra o FC Rottach

Pela sexta vez na história, o Bayern de Munique encara o FC Rottach-Egern em um amistoso da pré-temporada, o terceiro nos últimos quatro anos e todos com surras vexatórias. Nesta quinta-feira, o placar foi de 15 a 0, com os bávaros chegando a impressionantes 113 gols diante do modesto rival amador da oitava divisão.

Enfrentar a equipe de Tegernsee tem uma explicação. O Bayern escolhe a tranquila cidade vizinha na Baviera, distante apenas 51 quilômetros de Munique, para realizar seus treinos antes de a temporada começar e os embates servem para agradecer o apoio da torcida local e a hospitalidade sempre calorosa.

"Quando você vê o que aconteceu aqui nos últimos dias, é maravilhoso. O estádio estava sempre lotado, e agora o próprio jogo, com tanta interação com os torcedores. Foi uma ótima semana", celebrou o diretor esportivo Christoph Freud, responsável por revelar jovens para a equipe bávara. "Não apenas para a partida em si, que foi assistida por quase três mil torcedores à beira do campo, mas também nos três treinos abertos ao público que a antecederam, as arquibancadas do Estádio Birkenmoos estiveram sempre bem cheias."

Diferentemente do amistoso anterior, no sábado e no qual Vincent Kompany usou somente jovens e acabou derrotado por 2 a 1 diante do Wehen Wiesbaden, desta vez o Bayern atuou reforçado de profissionais.

Ulreich, Minjae Kim e Tom Bischof começaram o amistoso e o técnico também observou jogadores que retornaram de empréstimo, casos de Sacha Boey, João Palhinha, Arjon Ibrahimovic e Armindo Sieb. Foram somente oito minutos de resistência.

O Bayern foi para o descanso com 6 a 0 e fez um segundo tempo ainda mais arrasador, alcançando com facilidades os 5 a 0. O brasileiro Maycon Cardoso, de apenas 17 anos, fez dois gols e sonha em ser efetivado no time profissional muito em breve.

"Estamos focados exclusivamente no futebol e em como podemos melhorar nosso nível durante a pré-temporada", disse Kompany após o apito final. "É claro que ainda não temos todos os jogadores conosco. Mas os que temos estão em ótima forma, o que é importante, porque em algum momento tudo precisa se encaixar."

A primeira vez que as equipes se enfrentaram foi em 2006 e o placar terminou em 14 a 1. Depois, em 2018, o embate ficou em 20 a 2. Atuaram, ainda, em 2019, com 23 a 0, em 2023, com 27 a 0, e em 2024, com 14 a 1.

O Bayern de Munique agora embarca para a Ásia, para a disputa do Audi Summer, entre 1º e 8 de agosto, antes da estreia oficial na temporada.