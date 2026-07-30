Busto de Neymar no Santos é alvo de críticas nas redes sociais

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Santos, o atacante Neymar, de 34 anos, recebeu uma homenagem nesta quinta-feira (30). O Peixe inaugurou um busto para o camisa 10, que teve a Libertadores de 2011 como sua principal conquista. A decisão do clube paulista rendeu comentários nas redes sociais.

A diretoria do Santos homenageou o craque Neymar com um busto no Memorial das Conquistas.



O evento aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, após o treino no CT Rei Pelé. pic.twitter.com/yiggmwRMRL — De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) July 30, 2026

A idolatria de Neymar no Santos não foi discutida, porém, o momento correto. O atacante vive uma situação turbulenta no clube. Com contrato até o fim da temporada, o camisa 10 teve um ano de desgastes dentro e fora de campo com jogadores, dirigentes e torcedores.

Outros acreditam que o Santos teve ao longo de sua história outros jogadores que poderiam ter recebido uma homenagem deste tamanho na frente de Neymar.

"Tem ao menos uns 20 jogadores mais importantes que ele na história do clube que não têm este tipo de homenagem, inclusive alguns alí na foto." disse um internauta por meio do "X", o antigo Twitter.

Outro torcedor foi além: "Daqui a pouco vão mudar o nome do time pra Neymar FC. Vão renomear o nome do estádio deles pra Estádio Neymar da Silva Santos Jr. E vão renomear o CT deles pra CT Rei Neymar" de forma sarcástica.

O jogador conquistou o Tri-Campeonato Paulista (2010, 2011, 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012) pelo clube.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato