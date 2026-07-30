São Bernardo contrata Vinícius Bergantin para lugar de Ricardo Catalá

Determinado a buscar uma recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo acertou a contratação do técnico Vinícius Bergantin, nome conhecido no futebol paulista. Ele assume o cargo no lugar de Ricardo Catalá, que foi demitido após a frustrante derrota por 4 a 3 para o Ceará, no último domingo.

O novo técnico já foi apresentado nesta quinta-feira para iniciar os treinamentos com o elenco. O acordo marca o retorno de Bergantin ao cargo de treinador, função que ele não exercia desde o fim do ano passado, quando deixou o Avaí para fazer parte da comissão técnica de Tite no Cruzeiro.

A passagem pela Toca da Raposa não durou muito, já que o ex-comandante da seleção brasileira foi demitido em março após forte pressão da torcida mineira. No Avaí chamou a atenção pelos resultados consistentes.

Contratado no decorrer da Série B, o treinador assumiu o comando do Leão da Ilha em um momento delicado e rapidamente recolocou a equipe no radar do G-4 da competição.

Em dez partidas pelo time catarinense, alcançou 53,33% de aproveitamento, com uma sequência de oito jogos sem derrota (quatro vitórias e quatro empates), a maior do clube na segunda divisão. O comandante também tem passagens por Ituano, Inter de Limeira, Santo André, Ferroviária, CSA, Retrô e Flamengo, este último como assistente de Tite.

Após dez partidas sem vitória na Série B, o São Bernardo terá tempo para se preparar sob o comando do novo treinador e voltará a entrar em campo no dia 7 de agosto, sexta-feira, quando visitará o Operário-PR no estádio Germano Krügger, em Ponta Grossa, pela 21ª rodada. O duelo terá início às 19h30.

O São Bernardo ocupa a 12ª posição, com 27 pontos, seis atrás do Novorizontino, clube que abre a zona de classificação para os playoffs de acesso. Já o Operário-PR é o terceiro colocado, com 35 pontos, cinco atrás do líder Criciúma.