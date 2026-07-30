Paulinho se recupera de entorse, treina e reforça Palmeiras contra o Fortaleza

O Palmeiras recebeu uma boa notícia na reapresentação do elenco nesta quinta-feira. Ausente na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, na rodada do Campeonato Brasileiro, Paulinho voltou a treinar normalmente no gramado da Academia de Futebol e deve reforçar a equipe no confronto contra o Fortaleza, no domingo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O atacante ficou fora da partida disputada em Salvador por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo, mas participou de toda a atividade com o restante do elenco que foi a campo, indicando que está recuperado do problema.

A ausência do camisa 10 gerou preocupação entre torcedores. Alguns levantaram a hipótese de que o desconforto pudesse ter relação com a lesão na canela que praticamente o tirou de combate durante a última temporada e exigiu um longo período de recuperação.

Diante da repercussão, o próprio jogador tratou de tranquilizar os palmeirenses. Em publicação nas redes sociais, Paulinho afirmou que o problema era apenas uma entorse no tornozelo e descartou qualquer ligação com a antiga lesão.

Com o retorno aos treinamentos, a tendência é que o atacante fique à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Fortaleza. A partida, marcada para domingo, no Nubank Parque, abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.