Rashford se despede oficialmente do Barcelona e retorna ao United: 'Amei cada momento'

O atacante Marcus Rashford se despediu oficialmente do Barcelona nesta quinta-feira por meio das redes sociais. O inglês, que estava na disputa da Copa do Mundo, retorna ao Manchester United após uma temporada emprestado ao clube da Catalunha.
"Sou muito grato a todos no Barcelona por tornarem meu tempo aqui uma experiência tão positiva e memorável. Aproveitei cada momento e levarei comigo muitas memórias especiais. Desejo ao clube e a todos os seus torcedores muita sorte e todo o sucesso na temporada que está por vir", escreveu o atacante.
Aos 28 anos, Rashford conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha pelo Barcelona. Em 49 partidas disputadas, marcou 14 gols e distribuiu 12 assistências, caindo nas graças da torcida e se tornando peça importante ao lado de Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski.
O Barcelona também utilizou a conta oficial no X, antigo Twitter, para agradecer o período de Rashford no clube. "Aproveitamos cada momento com você, Rashy. Boa sorte no seu novo capítulo."
Os catalães tinham a opção de compra de 30 milhões de euros (quase R$ 180 milhões), mas optou por não exercer a cláusula. Diante desse cenário, o clube acabou fechando a contratação de outro inglês, Anthony Gordon, do Newcastle, por 80 milhões de euros (R$ 467,3 milhões), que também esteve na disputa do Mundial.
O alemão Karim Adeyemi também foi anunciado. O ponta custou 22 milhões de euros (R$ 142 milhões), com outros 7 milhões de euros (R$ 44,7 milhões) previstos em bônus, em transferência junto ao Borussia Dortmund.
Com mais dois anos de contrato com o Manchester United, Marcus Rashford deve ser reintegrado ao elenco comandado por Michael Carrick para as disputas da Premier League, da Liga dos Campeões e das copas nacionais inglesas.