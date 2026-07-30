Diniz cobra melhora do gramado da Neo Química Arena: 'Sempre foi uma arma do Corinthians'

Desde que foi inaugurada em 2014, a Neo Química Arena sempre foi elogiada por ter o melhor gramado do Brasil. Mas isso faz parte do passado, desde que o campo foi reformado durante a parada para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, o técnico Fernando Diniz cobrou a melhora da superfície após o empate sem gols com o Athletico-PR pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"É frustrante porque o campo sempre foi uma arma do Corinthians. Eu jogo todo ano aqui como visitante e o Corinthians sempre jogou bem. O pessoal que toma conta deveria ter avisado dos problemas, que ia ter terra, enfim...Cinco jogadores tiveram o joelho ralado. As pessoas têm que se mexer. De quinta-feira passada para hoje o campo não melhorou", disse o treinador em entrevista coletiva.

Segundo Diniz, a lesão de Labyad foi por causa do estado ruim do gramado, enquanto a contusão de Yuri Alberto foi uma fatalidade.Os dois jogadores serão examinados mais uma vez nesta sexta-feira quando haverá um diagnóstico, o tratamento a ser feito e o tempo de recuperação.

Apesar do empate que frustrou os quase 40v mil torcedores presentes, Diniz aproveitou o desempenho da equipe. "O que eu pensei para o jogo deu certo. O time não fez um jogo ruim, foi um jogo difícil, de poucas chances. O Athletico estatisticamente oferece poucas chances aos adversários. Nós tivemos seis bolas e mandamos quatro no gol, eles só uma. Nós tivemos as chances mais claras para definir o jogo. Tivemos boa desenvoltura, mas pouca profundidade, faltou criar mais por falta de ritmo de jogo, o Athletico marca muito bem e o gramado não nos favoreceu de maneira nenhuma."