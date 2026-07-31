Franco Baresi: o zagueiro que parou Romário e Bebeto e desarmava Maradona sem pontapé

Um dos maiores nomes da história do futebol mundial, Franco Baresi morreu nesta sexta-feira, 31, aos 66 anos. Zagueiro clássico, mas com um estilo firme, ele anulou jogadores da estirpe de Bebeto e Romário na final da Copa do Mundo de 1994 e era um dos poucos defensores que não precisava dar pontapé para tirar a bola de Maradona.

O defensor que fez história no Milan, também brilhou na seleção da Itália. Deu a volta olímpica no Mundial de 1982, na Espanha, e disputou ainda as Copas de 1990, na Itália, e também em 1994, quando o torneio foi disputado nos Estados Unidos.

E foi justamente em uma edição em que amargou o vice-campeonato para o Brasil do técnico Carlos Alberto Parreira, que o italiano assombrou o mundo. Ele precisou fazer uma cirurgia no joelho durante a competição, entrou em campo na final e não deu trégua para a dupla Bebeto e Romário. Fim de jogo: 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação e título decidido nos pênaltis.

Artilheiro da seleção com cinco gols e grande destaque da equipe brasileira, Romário confessou ter ficado impressionado com o seu marcador. "O cara era um monstro. Todas as bolas que a gente ia para dentro dele, ele tirava", afirmou Baixinho em vídeo no instagram. "Ele fez uma grande final", admitiu o então camisa 11 que encerrou a competição como grande nome do torneio.

Um intervalo de pouco mais de 20 dias marcou o procedimento cirúrgico e a sua escalação na decisão. Diante de um ataque veloz, todos os holofotes estavam concentrados em Baresi. Mas, contrariando todos os prognósticos, mesmo sob o sol escaldante da Califórnia, ele foi soberano em campo.

Técnico tetracampeão, Carlos Alberto Parreira se rendeu à categoria de seu adversário. "Não é mole não, depois de 20 e poucos dias, uma operação no menisco, voltar a jogar. Mas ele era de uma categoria impressionante", disse.

Um dos jogadores mais habilidosos do mundo, Diego Maradona foi um mestre do drible e aterrorizava seus marcadores quando partia para o ataque amparado por suas geniais jogadas individuais. Em sua biografia, no entanto, o camisa 10 argentino fez uma ressalva ao falar de Franco Baresi.

Costumeiramente caçado em campo pelos defensores rivais, ele colocou o italiano como um fora de série. Em sua biografia, o astro conta que em seu primeiro jogo contra o Milan, pelo Napoli, ele "deu um drible no Ancelotti, que ficou caído. Foi avançar em direção ao gol e, quando olhou para baixo, a bola tinha sumido. Virou de costas e o Baresi já estava tocando para o Donadoni".

Ainda segundo Maradona, Baresi era o único jogador que tirava a bola dele sem dar um pontapé. Não à toa, em 1989, em um outro confronto na Itália, o argentino pediu a camisa de seu rival e saiu vestido com a "peça". Na TV, ele afirmou que o gesto foi uma forma de homenagear o melhor zagueiro que enfrentou.