Carlo Ancelotti faz homenagem ao companheiro Baresi: 'Você será para sempre o meu capitão'

Em um breve registro no Instagram, Carlo Ancelotti externou a sua homenagem ao zagueiro Franco Baresi, que morreu nesta sexta-feira, aos 66 anos. "Você será para sempre o meu capitão". Companheiros de time no Milan e também com a camisa azul da Itália, o atual treinador da seleção brasileira publicou ainda uma foto ao lado do lendário zagueiro quando era técnico do Real Madrid.

Contemporâneo de Baresi, Ancelotti atuou ao lado do defensor entre os anos de 1987 e 1992 pelo rubro-negro de Milão. O período em que estiveram juntos no Milan foi marcado por conquistas importantes. Pelo clube italiano, eles ganharam um Mundial interclubes, duas Champions League e ainda dois Campeonatos Italianos.

A parceria entre os dois também inclui duas Copas do Mundo. Em 1990, quando a Itália caiu nas semifinais para a Argentina, jogando diante de sua torcida, os dois eram companheiros de time. Quatro mais tarde, nos Estados Unidos, os dois voltaram a estar juntos, mas em uma condição diferente. Enquanto Baresi era o pilar da defesa, Ancelotti trabalhou como auxiliar do treinador Arrigo Sacchi na campanha em que a Itália amargou o vice-campeonato.

Primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, Carlo Ancelotti chegou ao Brasil com a missão de reconduzir o time nacional ao caminho dos títulos. Profissional extremamente vitorioso na Europa, ele sempre teve o sistema defensivo como um dos pontos mais sólidos de suas equipes.

Após ficar pelo caminho no torneio de seleções com a eliminação para a Noruega ainda pela fase de oitavas de final, o treinador italiano agora inicia um novo ciclo na equipe nacional, que não terá mais a presença de Neymar com a camisa verde e amarela.

E esse novo processo terá início já no mês de setembro como parte da programação da Super Data Fifa. O Brasil já tem confirmados dois amistosos contra a seleção australiana nos dias 25, em Townsville, e 29, em Brisbane. Um terceiro compromisso já está marcado logo na sequência. No dia 3 de outubro, os comandados de Ancelotti vão a campo encarar a Índia, em Calcutá.